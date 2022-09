‘La Unidad’ graba su tercera temporada en Almería

La capital almeriense acoge durante estos días la grabación de la tercera temporada de la serie La Unidad, una filmación producida por Buendía Producción que se emite en la plataforma Movistar+ y que está dirigida por Daniel de la Torrre y Alberto Marini.

La céntrica calle Regocijos se trasmuta en un pueblo afgano para simular la amenaza del terrorismo yihadista desde una posición de alto riesgo que no habían experimentado hasta el momento. El equipo liderado por Carla Torres (Nathalie Poza) se enfrenta a este hecho, una historia que ninguna persona debe de olvidar y que tiene a los decorados de Almería como protagonistas.

Esta y otras tantas películas y series que se están grabando en nuestra capital, favorece la promoción de Almería como lugar propicio para la realización de filmaciones y, con ello, la visibilización nacional e internacional de sus respectivas localizaciones.

Almería y su provincia son, sin lugar a dudas, referentes de los rodajes cinematográficos tanto nacionales como internacionales de nuestro país. Nuestros paisajes, nuestra luz, el buen tiempo y nuestros monumentos hacen de Almería un enclave ideal para grabación en exteriores. Y aunque la creencia es que Tabernas o el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar son las localizaciones principales, la ciudad de Almería ha acogido el rodaje de muchas escenas de las principales producciones que han grabado sus películas en la provincia.

El repunte de grabaciones en la ciudad y la provincia está en alza en este año 2022. De hecho, si lo extrapolamos a la comunidad autónoma, la Junta ya ha concedido 62 permisos de rodaje en espacios naturales, un 24% más que el pasado año en nuestra provincia, y aún con casi cuatro meses por delante. El Casco Histórico de la ciudad, unido al desierto de Tabernas, Punta Entinas o Cabo de Gata están siendo los principales reclamos.

Un reclamo cinematográfico

Si hace unas semanas fue la película holandesa Line of Fire la que grabó, durante tres días, en nuestra provincia y en la ciudad, ahora es La Unidad quien hace lo propio en el entorno urbano de la capital. Junto a estas, se grabarán también distintos capítulos de series como ‘Kaos’, ‘Ramy’ o Before We Day de las potentes plataformas Netflix y Amazon.