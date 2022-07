La música de Las Migas y la compañía PanPán abren anfitrión en La Alcazaba

Anfitrión, Festival de las Artes Escénicas de Andalucía, el programa veraniego de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que gestiona la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, arranca en la Alcazaba de Almería la próxima semana.

El día 5 de julio llegan Las Migas en concierto que presenta su nuevo trabajo discográfico Libres.

Pocas formaciones se encuentran en el mercado musical que atesoren virtudes tan notables como las que lucen esta formación compuesta por cuatro mujeres que llevan más de dieciocho años conquistando escenarios nacionales e internacionales, dejando claro por qué se han convertido en todo un referente del flamenco más femenino, valiente y alegre.

Tras una intensa gira por toda Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, Las Migas vuelven con más fuerza que nunca para presentar su nuevo trabajo discográfico Libres.

Es su propuesta más luminosa, alegre y arriesgada, producida por Marta Robles, que se estrena en esta nueva faceta, en la que muestra el lado más desgarrador del amor y de la vida, un homenaje a la fuerza de la mujer, a la naturaleza, a la libertad. Temas con guiños a nuevos estilos como el country, el pop americano y la música urbana, siempre partiendo del flamenco y la música española que las caracteriza y les da un sello único. Con el baile de Carolina la Chispa, sus voces renovadas, mucha frescura y nuevos sonidos, Las Migas están de fiesta.

Por su parte, el día 6 de julio, la compañía PanPán Teatro se presenta por primera vez en la programación de Anfitrión en La Alcazaba con El amo, una historia conmovedora, salpicada de humor, sobre la necesidad de amar y los riesgos a los que eso nos expone.

Inspirados por el trabajo de compañías como Kulunka o Familie Flöz, la compañía PanPán Teatro explica que han hallado en la máscara expresiva “un medio de extraordinario potencial para impulsar nuestro trabajo, que nos ofrece un lenguaje que trasciende la palabra y es capaz de emocionar profundamente a través del gesto. Los personajes no hablan porque no lo necesitan, no porque no puedan hacerlo”.

PanPán nace de la complicidad entre Marta Pajuelo y Pablo Canela, que tras varios años explorando lenguajes diversos, que abarcan el teatro textual, el teatro de calle, el teatro social y los títeres, se adentran ahora en la máscara expresiva, a través de la cual buscan un medio original que les permita poner en escena historias que nacen de temas actuales de marcado carácter social, con las que además de invitar a la reflexión, buscan emocionar y entretener al público.

Anfitrión se celebrará a lo largo de los meses de julio y agosto en los espacios patrimoniales de Itálica (Sevilla), Baelo Claudia (Cádiz), La Alcazaba (Almería), Alcalá La Real (Jaén) Almuñécar (Granada) y Fuengirola (Málaga).

En La Alcazaba ha programado para el día 8 a Zenet en concierto; el 9 a TalyCual con La coartada; el 12 al grupo Compro Oro; el 13 a la compañía Loklaro con Ushuaia y los días 16 y 17 al Ballet Flamenco de Andalucía que coreografía Tríptico.