La gira ‘Amor y patria’ de Alejandro Fernández tendrá escala en Almería

Almería inicia la cuenta atrás para recibir a Alejandro Fernández. El artista mexicano, que ha culminado su gira por América Latina, presentará por primera vez su gira Amor y Patria, organizada por Planet Events y Live Nation.

El 24 de junio acercará su música a Almería, en concreto, al Recinto de Conciertos del Ferial, y, con esta gira, que se vivirá por primera vez a España, El Potrillo celebrará el amor que tiene por la música, su familia y su patria, interpretando sus grandes éxitos. “Estoy emocionado de regresar a España, volver a ver a mis fans y poder cantar juntos todas nuestras canciones favoritas”, ha manifestado el artista.

Tras un fin de gira en la Plaza de Toros La México, conocida como La Monumental, unas 50.000 personas se conmovieron con el intérprete de temas como Me dediqué a perderte que ha conseguido traspasar sus corazones con su voz. Además, recientemente, el cantante ha estrenado su nuevo sencillo No es que me quiera ir, una balada ranchera que tiene sabor a dolor y tequila. Canción realizada bajo el tradicional sonido del mariachi, pero con la inclusión del acordeón. Es de la autoría del multipremiado compositor Edén Muñoz, quien retrata en la letra la reflexión de un hombre que tiene que abandonar una relación, pero no por voluntad propia, sino porque se dio cuenta que todo el amor que siente no tiene eco en la persona amada.

El artista, que no visita España en concierto desde 2018, presentará su gira en Almería el 24 de junio, en el Recinto de Conciertos. Pero, también visitará Madrid, Fuengirola, Sevilla, Barcelona, Torrelavega y Tenerife. Las entradas para asistir al concierto de Almería todavía se pueden adquirir en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.