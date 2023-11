La Gala de Clausura pone el broche de oro a “la mejor edición de FICAL”

La industria audiovisual española y Almería viven un romance que empezó en los años 60 y se ha afianzado durante el siglo XXI, con el Festival Internacional de Cine de Almería como cupido. El corazón que ilustra la edición número 22 no es sólo un elemento gráfico, sino la realidad de unos profesionales que encuentran en la provincia las localizaciones perfectas para expresar sus miradas cinematográficas. La Gala de Clausura ha unido el glamour de la alfombra azul con el talento que atesoran sus protagonistas, aderezado con la emoción de los premios. Como ha afirmado el presidente de Diputación, Javier A. García, “ha sido la mejor edición de la historia, por la amplia representación de la industria audiovisual, la respuesta masiva del público y el talento que atesoran todos los proyectos”.

Los protagonistas de esta noche tan especial, emitida por TVE, Canal Sur e Interalmería TV, han sido William Levy, José Mota y la serie La que se avecina, Premios de Honor Series de FICAL; la Ópera Prima 20.000 especies de abejas, mejor película y guión; Poquita fe, tres galardones en la categoría de series de comedia, Rapa, dos premios, entre ellos mejor serie dramática; La moderna, mejor serie diaria; Montecristo, serie más popular; y El hijo zurdo, mejor Miniserie.

Pero volvamos al inicio del rodaje de la Gala de Clausura. Más de 500 profesionales han visitado FICAL en los diez días y muchos de ellos se han paseado por la alfombra azul, entre otros, Cayetana Guillén Cuervo, nuestra ilustre presentadora, los actores Manu Baqueiro, Lucía Jiménez, Raúl Cimas, Miren Ibergure, Paco Tous, María León, Eva Almaya, Daniel Pérez, Fernando Ramallo, Nerea Barros, Ruth Díaz, María José Fernández, María Morales, Marta Larralde, Christian Checa, Candela González, Óscar Casas, Mónica López, Franky Martín, Cristina Plazas, Nata Moreno, Emilio Gavira, Nadia Fernández, Óscar Higares, Ana Wagener, Macarena Gómez, Petra Martínez, Nathalie Seseña, Ana Arias, Omar Banana y Felipe Londoño. Showrunner como Mabel Lozano, David Bermejo, Dani de la Torre y Alberto Marini. Directores como Juan Vicente Córdoba, Laura Caballero, Humberto Miró y Eduardo Casanova. Y productores como Kiko Martínez, Alberto Felez y Jordi Frades.

La Gala de Clausura también ha sido arropada por las autoridades de la provincia: el presidente de Diputación, Javier A. García, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la delegada del Gobierno Andaluz, Aránzazu Martín, y, los que han estado pendientes del día a día, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director de FICAL, Enrique Iznaola. Todo aderezado con la música de Amatria.

Tres homenajes

La Gala propiamente dicha ha comenzado con la concesión del Premio de Honor Festival de Series a José Mota. Como ha afirmado Cayetana Guillén Cuervo, José Mota es “guionista, director, productor, doblador y actor de estilo totalmente único, un maestro del humor (aunque también ha hecho drama) cuyos sketches repetimos todos porque ya forman parte de nuestra cultura popular. Nuestro homenajeado hace humor blanco, humor surrealista, humor ingenioso, humor español. Humor a secas. Humor universal. Humor”.

El público ha recibido con aplausos este primer reconocimiento a un profesional que nos ha provocado a todos agujetas de tanto reír con un estilo inconfundible. José Mota ha agradecido el prmeio y que FICAL haya abierto la ventana de las series.

El segundo Premio de Honor Festival de Series es para William Levy, que lleva tres días en Almería acelerando el corazón de miles de ciudadanos. Primero el jueves en la rueda de prensa, esta mañana al dejar su huella frente al Auditorio Maestro Padilla y esta noche al recoger el Premio de Honor Festival de Series. Tras 20 años de éxito en Latinoamérica y Estados Unidos, le ha llegado el reconocimiento en España con Café con aroma de mujer, proyectada por la plataforma Netflix. “Ya me siento parte de Almería”, ha asegurado el actor internacional, que ha agradecido “el cariño de los almerienses” y ha mostrado su deseo de “poder rodar en las maravillosas localizaciones de la provincia”.

Por último, se ha reconocido con el Premio de Honor Festival de Series a La que se avecina. Como la presentó Cayetana Guillén-Cuervo, “lleva diecisiete años en pantalla, la crearon dos caballeros, Laura y Alberto, la protagoniza el grupo de lunáticos más divertidos que existen… aunque no transcurre en el congreso de los diputados, sino en pisos, rellanos, portería y ascensor”. Uno de los buques insignia de Mediaset y Telecinco, que ahora también se puede ver en Prime Amazon y que ha recibido los aplausos y el reconocimiento de FICAL.

Óperas Prima

Nada más y nada menos que trece largometrajes han concurrido al Certamen Nacional de Óperas Primas, que han presentado ante el público sus equipos de producción. Ha sido un viaje por los diferentes géneros y ahora es el momento de reconocer el talento que atesoran en los premios FICAL a las Óperas Prima.

El premio Cosentino a la Mejor Dirección es para Víctor Iriarte por Sobre todo de noche. Ya tenemos en el panel de premiados al director y ahora queda rodearle de los mejores intérpretes. El premio a la mejor actriz es para Ana Wagener, en Te estoy amando locamente y de mejor actor para Omar Banana, también en Te estoy amando locamente. Y El mejor guión es para Estíbaliz Urresola por 20.000 especies de abejas.

Y ahora, los dos galardones más importantes. El segundo premio de Ópera Prima de FICAL es para Sobre todo la noche, de Víctor Iriarte, una historia sobre bebés robados, narrada de forma poética y muy original, donde la madre natural y adoptiva se ven la cara. La película ganadora del Certamen Nacional Ópera Prima de FICAL es 20.000 especies de abejas, un canto a la diversidad, el transito físico y emocional que hace la familia que tiene una niña trans.

Series

Las series se han incorporado hace tres años a FICAL y están demostrando gran calidad. Como ayer dijo nuestro flamante premio Almería, Tierra de Cine, Álvaro Morte, “el cine y las series son formatos distintos en duración y narrativa, pero la calidad de las series hay que tenerlas muy en cuenta”. En FICAL se entregan premios en cuatro categorías: genéricas, miniseries / original, las series de comedia y series dramáticas.

En el primer premio, las Series Diarias, la ganadora ha sido La Moderna, de TVE. En cuanto a la Serie más Popular, la triunfadora es Montecristo, de Secuoya Producciones y William Levy Entertainment.

Uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido Poquita Fe (Primera temporada), de Movistar Plus, con tres premios en la categoría de Series de Comedia. Ha sido reconocida como la mejor serie de comedia, mejor actor para Raul Cimas y mejor showrunner, Juan Maidagán y Pepón Montero. El cuarto galardón, mejor actriz, ha sido para Miren Ibarguren, por Super normal de Movistar Plus.

Poquita fe es una comedia costumbrista que cuenta, en 12 episodios de 15 minutos, un año de vida de Berta y José Ramón desde el particular e inconfundible universo de sus creadores. Sus emociones, esperanzas y pasiones están atenuadas por el ruido del día a día.

Las Premios a Series de Televisión se centran también en las historias dramáticas. El premio a mejor actriz para Mónica López, por Rapa (temporada 2). El mejor actor ha sido Álex García, por ‘El inmortal’ de Movistar Plus. El premio al showrunner es para Dani de la Torre y Alberto Marini, por La Unidad Kabul (temporada 3), de Movistar Plus. El premio a la mejor serie dramática ha sido para Rapa (temporada 2) de Movistar Plus, que de esta manera se lleva dos galardones.

La última categoría son los Premios a Miniseries / Original, cuyos galardones han estado más repartidos. El premio a la mejor actriz ha sido para María Morales y mejor actor para José Luis García Pérez, ambos por su trabajo en Honor de Atresmedia. El galardón al mejor showrunner ha sido Mabel Lozano, por Pornoexplotación. El premio gordo a la mejor miniserie es para El hijo zurdo, de Movistar Plus.

En la edición 22 de FICAL habrá que proclamar más alto que nunca “cortos, largos, series, cine, Almería”.