La Feria del Libro intensifica las actividades infantiles hasta el día 1 de mayo

Desde el pasado sábado, y con el objetivo de hacerla algo abierta a todo tipo de lectores y públicos, la Feria del Libro de Almería ha intensificado las actividades de carácter familiar, aprovechando este puente escolar que se prolongará hasta el próximo lunes. Una visita guiada a la Biblioteca Central José María Artero con personajes históricos de la ciudad, la poetisa infantil Ana María Romero, la nutricionista infantil Eloísa Alférez Román o el presentador infantil de Boing, David Moreno, han sido protagonistas este domingo de la cita, que se desarrollará en la ciudad hasta el 1 de mayo.

Cronológicamente, la Biblioteca Central ha sido la primera en abrir la jornada con un muy divertido pase infantil de una visita guiada especial, comandada por actores que han revivido a José María Artero, quien da nombre al espacio, Guillermo Langle, su arquitecto, y a Carmen de Burgos, escritora y periodista pionera en la historia de la literatura española y que también da nombre a una de las salas de Biblioteca. Los pequeños se lo han pasado en grande.

Ana María Romero, con décadas de enseñanza a sus espaldas, ha compartido en el Patio de los Naranjos de la Delegación de la Junta su pasión por los niños y la poesía, que ha confesado “que me encuentro, yo soy de las que piensa que la poesía está siempre ahí, que soy yo quien me la encuentro. Siempre quise motivar la lectura en mis alumnos y me di cuenta que escribirla yo era una buena manera”. Con más de 70 libros publicados ha recitado y también cantado muchos de sus poemas, acompañada de Pepe Caudel a la guitarra.

El salón noble fue escenario también en la matinal de sábado de un minoritario pero sentido encuentro poético en la mesa redonda y recital Escribir un poemario y otros actos depravados, a cargo de Germán Guirado y Lola López, que han presentado sus sendos libros Un Hombre Muerto y Con La Miel En Los Labios.

Por su parte, Eloísa Alférez Román ha desarrollado una divertida dinámica de grupo para el público infantil al hilo de su libro El poder mágico de los alimentos. Consejos de nutrición para niños y niñas con superpoderes. Una manera muy amena de aprender las claves para una correcta alimentación para el desarrollo de cuerpo y mente en los más pequeños de la casa.

Actividades domingo, 30 de abril

11:00 Espectáculo-cuentacuentos Tanaka y la isla de las páginas en blanco. Organiza: Asociación de Editores de Andalucía. Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía

12:00 Sesión de cuentos con José Carlos Román. Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía

12:30 Mesa redonda Todas las familias felices. Participan Javier Rovira y Juan Pardo Vidal. Lugar: Salón de actos de la Delegación de Junta de Andalucía

17:30 Sesión de cuentos con Alicia Acosta. Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía

18:00 Presentación de Aunque vuelvas a tener miedo de Manu Erena (Plan B). Presenta María Ángeles Lonardi. Lugar: Salón de actos de la Delegación de Junta de Andalucía

19:00 Presentación Bodas de Sangre. La novela gráfica (Yeray ediciones) con Jorge López Cortés y Encarni López Gonzálvez (editores). Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía

19:30 Presentación de Castillos de fuego de Ignacio Martínez de Pisón (Seix Barral). Presenta Carmen López Saracho. Lugar: Salón de actos de la Delegación de Junta de Andalucía