La actriz Aitana Sánchez-Gijón ya luce en el Paseo de la Fama de Almería

Que en una ciudad tan seca como Almería llueva se considera una bendición y Aitana Sánchez-Gijón ha traído su buena suerte a FICAL, al descubrir su Estrella en el Paseo de la Fama, rodeada de paraguas, aplausos y el cariño de los almerienses. “Como si estuviéramos en una secuencia de Cantando bajo la lluvia”, ha bromeado la actriz.

Es el lucero número 27, un nuevo ejemplo de la buena salud del cine en la provincia, y el inicio de diez días de glamour en el firmamento del XXI Festival Internacional de Cine de Almería.

Este viernes por la tarde recibirá también el premio Almería, Tierra de Cine, y por eso, antes de descubrir la estrella, ha firmado en el libro de honor de la Diputación y ha celebrado una rueda de prensa, acompañada por el presidente de Diputación, Javier A. García, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, el concejal de Cultura, Diego Cruz, y el director de FICAL, Enrique Iznaola.

El pájaro de la felicidad

El encuentro se ha centrado en la película rodada en Almería en 1993, El pájaro de la felicidad, bajo la dirección de Pilar Miró, a quien el festival también dedica un homenaje. Aitana Sánchez-Gijón ha confesado que “fue un rodaje placentero en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, sin prisas, de tener la sensación de que teníamos todo el tiempo del mundo”.

Aitana Sánchez Gijón, en un encuentro en Diputación

A la vez, la prestigiosa actriz ha valorado los paisajes, “poder rodar en plena naturaleza, con el cielo azul, el mar y esa calma en el rodaje. No tuve la sensación de que teníamos que correr. Almería tiene una naturaleza privilegiada, esa geografía apabullante, ese mar y luz que se queda en la retina. Y está ligado a películas memorables”.

Porque como confiesa Aitana Sánchez-Gijón, “me gustaría revivir esa experiencia y rodar de nuevo en Almería. El cine que se ha rodado en Almería forma parte del ADN y memoria emocional. Sí he venido con el teatro y también a las playas a veranear. En esta tierra yo me siento muy bien. Con esta Estrella y el premio Almería, tierra de cine, siento que formo parte de la provincia”.

Una trayectoria espectacular

Aitana Sánchez-Gijón no ha perdido la sonrisa en todo momento, saludando a sus almerienses y realizándose fotografías con todo aquél que se lo ha pedido tanto en Diputación como en el Paseo de las Estrellas. Ha sido un buen momento para recordar su trayectoria. “Cuando me veo tan jovencita en la pantalla, pienso que llevo media vida dedicada a lo que más amo en el mundo. Me siento privilegia por tener una carrera tan extensa. Soy, como vosotros en FICAL, multidisciplinar y tengo la suerte de tocar todos los palos, cine, teatro y series”. Continúa explicando que “empecé en un taller de teatro con ocho o nueve años, y ahí me enamoré de la actuación, y le dije a mi madre quiero ser actriz. Y me respondió que es un oficio serio, donde debes prepararte intensamente. Clases de baile, trabajo y un camino de conocimiento sobre el oficio, para ya a los 16 años convertirse en mi profesión”.

Sobre el futuro, asegura que “no tengo la sensación de haberlo hecho todo. Siempre tengo la sensación de que me queda mucho por hacer, excepto estos momentos donde se habla de mi trayectoria. No tengo la vocación de dirigir o escribir, puede parecer el camino natural. Pero para mí el oficio de actriz es infinito. Me siento más dueña de mis experiencias. Ese es mi camino, el de actriz. No tengo vocación de hacer otras cosas. Me motiva muchísimo que los directores jóvenes cuenten conmigo para sus películas y cortos, su manera de mirar distinta. Me gusta embarcarme en esos proyectos, y también por supuesto de directores veteranos. Me quedan muchas muescas en el revolver de mi vida”.

La número 27

Tras la rueda de prensa, Aitana se ha desplazado hasta el Paseo de la Fama, donde ha recorrido la alfombra roja entre los aplausos de los almerienses, que inmortalizaban el momento con sus móviles. Acompañado de nuevo por el presidente de Diputación y la alcaldesa de Almería, ha comprobado el firmamento de estrellas con el que compartirá casa, entre ellas Sofía Loren, Bo Derek, Arnold Schwarzenegger o Ridley Scott, Javier Cámara, Álex de la Iglesia, Victoria Abril o Luis Tosar, hasta llegar a su lucero y descubrir la Estrella número 27, para posar delante de los fotógrafos y cámaras de televisión.

