Javier Parisi, doble oficial de Lennon, afirma que “en la Casa del Cine se siente el alma de John”

El amor del cantante argentino Javier Parisi por John Lennon fue antes que el parecido físico: “cuando tenía 8 años en Buenos Aires pasaron una publicidad y la canción era A hard day’s night, le pregunté a mi madre quiénes eran, me dijo que The Beatles y, a partir de ahí, decidí estudiar inglés, guitarra y todo lo que necesario para acercarme a la música de la banda inglesa. Mi hermano me regaló un poster de Lennon y estuvo en la cabecera de mi habituación todo el tiempo, y comencé a investigar más sobre él, su actitud, pensamiento revolucionario y manera de cantar. Ahí nació mi amor por Lennon y los Beatles. A los 17-18 años apareció el parecido físico, y monté una banda tributo con amigos del barrio. Pero yo desde los 8 años ya estaba enamorado de los Beatles y de Lennon”.

La pasión por Lennon se ha convertido en emoción cuando ha visitado La Casa del Cine, junto al concejal de Cultura, Diego Cruz, y la banda Los Escarabajos, Al entrar a la habitación donde vivió Lennon, Javier Parisi ha manifestado que “esto es hermoso, estar en el lugar donde vivió John y le inspiró para crear Strawberry Fields Forever. Se siente el alma de John caminando aquí dentro y tengo la piel de gallina. Es maravilloso que la vida me haya llevado hasta Almería y conocer la casa donde se inspiró para crear semejante himno”.

De Lennon le gusta “la actitud de ir siempre para adelante, más allá de las dificultades. De lo negativo sacaba lo positivo. Todo tenía una solución y depende de nosotros para pararnos y avanzar. Esa utopía. Nos dio las herramientas a través de las canciones y su vida para tratar de estar mejor”, afirma emocionado Javier Parisi, que, en efecto, en directo es la misma imagen de Lennon en la Casa del Cine.

Javier Parisi estuvo acompañado por Los Escarabajos, banda de tributo de The Beatles que celebra su trigésimo aniversario en los escenarios y es de las pocas del mundo que tiene acreditado haber interpretado las más de 200 canciones grabadas por los de Liverpool. Diego Cruz afirma que “Almería tiene un vínculo emocional con John Lennon y los Beatles, porque estuvo viviendo en nuestra ciudad y se inspiró para componer Strawberry. Por eso, es importante que todas las generaciones disfruten de su música, en este caso con Javier Parisi y Los Escarabajos”.