Indie, rock psicodélico y mucho pop en la despedida del Pulpop Festival 2023

Tras las buenas sensaciones de la jornada del viernes con el cierre de cartel de The Waterboys y su apabullante directo, comenzaba las sesiones aperitivo en el espigón del puerto de Roquetas de Mar. Como representación local se subían al escenario Monogay, el combo almeriense presentaba AfricaKorps, su última entrega hasta la fecha con un interesante registro post-punk. Tocaba el turno a Aiko El Grupo, una banda con una actitud imparable, incontestable, irreverente, con un humor ácido y directo, una verdadera apisonadora sobre el escenario.

Alrededor de las 21:00 horas, daba inicio la actuación de Marsella, una banda que a pesar de tener la complicada situación que supone abrir un festival, ofreció un buen directo con una mezcla de pop bailable con una base rítmica firme. Sin duda, hubieran sido la antesala perfecta a la actuación de Le Boom, por coordenadas estilísticas, pero les tocó por decreto descorchar esta segunda jornada, cosa que hicieron con notable éxito puesto que conectaron con el público con mucho descaro.

Tras los madrileños Marsella, arrancaba la actuación de Lepanto, proyecto liderado por Manuel Carmona, un artista cuyo bagaje musical le sitúa como uno de los fundadores de las dos bandas más influyentes de la escena almeriense de la última década, Casino y Cables Cruzados. Los almerienses mostraron un repertorio de pop, donde el gusto por las irresistibles melodías se establece como único denominador común, un vertedero de emociones y sensaciones trasformadas en canciones.

Sobre las 22:30 horas, comenzaba el concierto de Los Estanques, sin duda fue una de las actuaciones más brillantes de la noche, una explosión de rock psicodélico sustentado por pasajes progresivos. Caldearon el ambiente hasta alcanzar cotas de excelencia y dejaron más que calentito el escenario para todo lo que vendría después. Un concierto sobresaliente con un ritmo incesante que no flaqueo en ningún momento.

Como cabeza de cartel de la jornada del sábado, Triángulo de Amor Bizarro, los gallegos encararon un concierto categórico de noise, dominando los medios tiempos con la capacidad de explosionar cuando el momento lo requería. Como broche final, los irlandeses Le Boom, un trío de música de baile, formado por Christy Leech y sus amigos Peter Fleming (anteriormente en Cynema) y Finn Mac Anna (ex-Kojaque y Five to Two). Le Boom arrollaron con un concierto frenético, una propuesta original con temas incendiarios que te inclina a la pista de baile.