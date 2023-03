Jesús Gómez: «El mundo atrapado en mi objetivo»

Jesús Gómez, conocido como bysumex en las redes sociales. Se ha convertido en un referente en los distintos tipos de fotografía: fotografía de viaje y comercial, incluyendo trabajos videográficos; además, es creador de contenido para diferentes marcas a nivel nacional e internacional.

Los proyectos en solitario comenzaron en 2016. La fotografía alrededor del mundo fue y es uno de los proyectos más importantes, cuya la finalidad es, también, poder compartir y exhibir sus trabajos en Galerías y Ferias de arte en Londres.

Jesús Gómez abarca diversas especialidades profesionales: fotógrafo, videógrafo y, además, es editor de todos sus trabajos. Su gran labor profesional y su perfección le ha llevado a ser un editor de reconocido prestigio en Londres. Sus proyectos videográficos, no solo se circunscriben a Londres, sino que abarcan a otros países como Francia e Italia.

Jesús Gómez ha viajado por los 5 continentes, quedando la belleza impresa en sus fotografías. Ha fotografiado a New York, California, Florida, Nevada, Arizona, Japón, India, China, Perú, México, Jordania, Egipto y numerosos países europeos. Ha sido en Europa, concretamente en Londres, donde se ha podido disfrutar de varias exposiciones fotográficas, la última exhibición fue en la galería Art Number 23.

A finales del 2022, formó parte como integrante de la lista de fotógrafos destacados en paisaje, ya que consiguió completar la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo: La gran muralla de China, Taj Mahal en India, Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá en México, Petra en Jordania, Pirámides de Guiza en Egipto y el Gran Cañón en Arizona.

Además de ser un viajero fotógrafo y videografo, también es un excelente creador de contenido, lanzando sus propias series de Creators donde encontramos diferentes tipos de entrevistas con diferentes creadores. Studio at home una serie de cortos tutoriales útiles para fotógrafos, videógrafos y editores. The Story of the Street relacionado con la fotografía de calle y por último, Cyberpunk London donde en 2021 hizo su primera película (short film) siendo reconocida en IMDb.

IMDb: http://imdb.me/bysumex

Todos sus proyectos los hizo en solitario y como él mencionó en su canal de YouTube: ”todo lo que te puedes imaginar, es posible”.