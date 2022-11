FICAL despide su 21 edición tras convertir a Almería en la capital del cine

La industria audiovisual española ha puesto el foco en la provincia a lo largo de los diez días de celebración del 21º Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, convirtiéndose en la capital de la cinematografía durante la Gala de Clausura. Si FICAL ha reunido a más de 500 profesionales del país, muchos de ellos han desfilado por la alfombra azul, brillando con luz propia María de Medeiros, actriz, directora, cantante, y desde hoy, la estrella número 29 del Paseo de la Fama y premio Almería, Tierra de Cine.

Arropando al festival almeriense han asistido, entre otras estrellas, Toni Acosta, Kira Miró, Mina El Hammani, Patricia Montero, Salva Reina, Nathalie Poza, Ana Álvarez, Fernando Tejero, Adriana Ugarte, Petra Martínez, Daniel Guzmán, Martín Cuervo, Carol Rovira o Cayetana Guillén Cuervo, la presentadora de la gala en el Auditorio Maestro Padilla. Una gala donde se ha entregado el Premio de Honor para Series de TV a Amar es para siempre, que lleva en pantalla más de 2.500 capítulos. Los telespectadores han podido seguir la ceremonia en directo por Interalmería TV, Andalucía TV y la web de Canal Sur, y más adelante podrán hacerlo por TVE.

Y como toda Gala de Clausura de un festival, los nervios de los candidatos se han transformado en una explosión de alegría entre los ganadores, y ahí los grandes triunfadores han sido, en el Certamen Nacional de Series, Apagón de Movistar Plus +, con cuatro galardones, y No me gusta conducir, de TNT, con tres, mientras en el concurso Ópera Prima ha reconocido con el primer premio a Suro, la historia de una pareja que se desplaza a vivir a la naturaleza, con el oficio del corcho a su alrededor. Además, el drama de Cinco lobitos ha sido el largometraje que ha sumado más galardones con tres. Elena López Riera, por El agua ha sido reconocida como la mejor directora.

María de Medeiros, estrella 29 del Paseo de la Fama y Premio Almería, tierra de cine

María de Medeiros

Las mujeres han brillado especialmente en la edición número 21 de FICAL. Tanto en la pantalla como en el escenario. De esta manera, tras Aitana Sánchez-Gijón, Elena Anaya, y anoche Loles León, el sábado el homenaje fue dedicado a la portuguesa María de Medeiros, un referente del cine internacional y flamante premio Almería, Tierra de Cine.

Con ciento veinte créditos entre cine y televisión, ha rodado bajo las órdenes de Quentin Tarantino en la icónica Pulp Fiction. Con Manoel de Oliveira en A Divina comedia o en Huevos de Oro de nuestro Bigas Luna. En la provincia rodó en el año 2001 Honoluly Baby. La actriz ha confesado que “antes del rodaje conocía Almería de haber pasado algún tiempo de veraneo. Es una provincia maravillosa para rodar”.

El galardón de FICAL se suma a los numerosos premios recibidos, entre ellos la copa Volpi a mejor actriz en Venecia por Tres hermanos de Teresa Villaverde, un Globo de Oro portugués por Adam y Eva de Joaquim Leitao, y el Premio Gérard-Philipe Volpi Cup for Best Actres. María de Medeiros es también una mujer comprometida y por eso en el año 2009 fue nombrada Artista por la paz.

La premiada se ha mostrado visiblemente emocionada y agradecida, “estoy muy conmovida por el reconocimiento y por tanto cariño. Siempre sentí ese vínculo con Almería, porque me maravilla la ciudad y la provincia y es un inmenso honor consolidar esa marca hoy”. Sobre su presencia en Almería en el rodaje de Honululu Baby, la actriz ha asegurado que “estar aquí con una película italiana viene a confirmar que Almería es una tierra de cine absolutamente internacional, siento que parece que fue ayer, pero han pasado 21 años”.

Otro de los momentos mágicos ha sido la entrega del Premio de Honor Series TV a Amar es para siempre, para lo cual se ha desplazado hasta FICAL una amplia representación del equipo, entre ellos los actores y actrices José Antonio Sayagués, Manu Baqueiro, Ángeles Martín, Sebas Fernández, Carlos Serrano y Daniel Cabrera.

Por esta serie han pasado y siguen incorporándose muchos actores, actrices, técnicos, guionistas, directores y directoras. Es una fuente inagotable de talento que un día nació de la mano de Diagonal TV, su productora y que ahora emite con tanto éxito Antena 3. El público le ha aplaudido con cariño a esta producción televisiva que ha recibido el Premio de Honor Series de Televisión.

Óperas prima

FICAL comenzó con los cortometrajes y, como se afirma en su eslogan Cortos. Largos. Series. Cine. Almería, ha ido sumando secciones. En el certamen nacional Ópera Prima han sido seleccionados doce títulos y todos los profesionales coinciden en que la calidad ha sido máxima dentro de un año espectacular para el cine español.

El jurado ha elegido como ganadora a Suro de Mikel Gurrea, una cruda historia con varias capas dramáticas, que centra su narrativa en Helena e Iván, una pareja que se propone construir una nueva vida en los bosques de alcornoques, pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra emergen, desafiando su futuro como pareja, incluyendo en esta relación el fenómeno de la inmigración.

El segundo premio ha sido para Cinco lobitos, una intensa y realista historia sobre la maternidad, dirigida por Alaúda Ruiz de Azúa. Cinco Lobitos ofrece a los espectadores una historia con la que es fácil que cualquiera encuentre motivos para sentirse identificado, ya que gira en torno a cómo la maternidad hace que se modifiquen las vidas y los ritmos, no solo a los progenitores, sino también a la generación anterior, a los abuelos, estableciendo nuevos roles, nuevas funciones, nuevos papeles y, ante todo, otra forma de sentir y afrontar la vida, con nuevas comprensiones e incomprensiones ante unas circunstancias nuevas.

El premio Cosentino a la Mejor Dirección ha sido para Elena López Riera, por El Agua, un relato místico sobre la feminidad. En su primer largometraje, Elena López ofrece una visión muy de autora, donde la directora pone el foco en un pueblo del sur de Alicante, casi frontera con Murcia, en el que la leyenda dice que algunas mujeres nacen con el agua dentro. El río Segura se la quiere llevar, y no puedes negarse porque el río se enfurece y arrasa con todo. Ana (la protagonista) se niega, quiere rebelarse y piensa que es demasiado joven para cumplir con esta leyenda, aunque esté marcada.

Por su parte, el galardón al Mejor Guión ha sido para Alaúda Ruiz de Azúa, por Cinco Lobitos, con un brillante texto.

En cuanto a los actores, el Premio Torrecárdenas a la Mejor Actriz ha sido para Laia Costa por Cinco Lobitos y el Premio Eduardo Fajardo al Mejor Actor para Pol López, por Suro.

FICAL siempre da suerte a los premiados, que luego continúan sus días de vino y rosas durante la Gala de los Goya. Por lo que se augura muchos éxitos a los galardonados y también al resto de Óperas Prima que se ha proyectado con gran afluencia de público en el festival.

Certamen Nacional de Series

El cine no sería lo mismo sin la música, y la Gala de Clausura de FICAL también ha tenido sus momentos para reponerse de tantas emociones, con las actuaciones de Juls Cattaneo y La Cheffe. Brillantes.

Tras los cortos y las óperas primas, se han incorporado a FICAL las series, reconociéndose esta noche a las mejores miniseries o series originales. Apagón. Temporada 1 de Movistar Plus + ha sido la gran triunfadora con cuatro estatuillas, entre ellas la de Mejor Miniserie o Serie Original. Inspirada en el exitoso podcast de ciencia ficción original de Podium Podcast El gran apagón, el punto de partida es una tormenta que impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. A partir de ahí emanan cinco historias de personajes que lucha por adaptarse a un mundo sin electricidad.

Esta serie se ha llevado a su vez el premio a la interpretación femenina, Patricia López Arnáiz; interpretación masculina, Luis Callejo; y showrunner de Mini Serie, Fran Araujo. La serie más popular ha sido ‘Los herederos de la tierra’, de Atresmedia.

En cuanto al premio a la Serie más Popular, se ha premiado a Los herederos de la tierra, de Atresmedia. Basada en la novela de Ildefonso Falcones, traslada al público a la Barcelona tardomedieval del año 1387 y se centra en las andanzas de Hugo Llor, un muchacho que pasa la mayor parte de su tiempo en las calles.

Además, se han reconocido las series en función del género, comedia o dramática. En el caso de la comedia, la Mejor Serie ha sido No me gusta conducir. Temporada 1, de TNT, sobre las aventuras y desventuras de un profesor cuarentón en la autoescuela. También se ha llevado esta serie el premio a la interpretación masculina de comedia, que ha recaído en Juan Diego Botto, y showrunner, para Borja Cobeaga.

En cuanto a la interpretación femenina, la ganadora ha sido Petra Martínez, por su travieso personaje en La que se avecina, de Mediaset.

En las series dramáticas, la mejor serie es La Unidad. Temporada 2, de Movistar Plus +. La mejor interpretación femenina ha sido para Adriana Ugarte, por Heridas. T1, de Atresmedia, y el premio al mejor actor de serie dramática ha sido para Luis Zahera, por Entrevías, T1, de Alea Media y Mediaset. El mejor showrunner es Dani de la Torre y Alberto Marini, por La Unidad. T2, de Movistar Plus +.

Con la proyección de la Ópera prima y cortos premiados, este domingo, desde las 17.00 horas en el Teatro Apolo, se apaga el foco de la 21º edición de FICAL, pero el cine continúa brillando en una provincia comprometida con el séptimo arte.

Como destacaba Cayetana Guillén Cuervo, “este año la Academia de Cine Europeo ha otorgado el título de Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea al Desierto de Tabernas, se han rodado recientemente La Unidad, Los Farad y Entre Tierras, y el director Víctor Erice acaba de rodar en Almería su esperada próxima película Cerrar los ojos. Aplausos merecidos”. Y lo que es igual de importante, está generando trabajo para los profesionales de la provincia, como reconocieron en una mesa redonde los miembros de TESA.