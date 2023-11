FICAL 2023: más de un centenar de citas, cuatro premios, homenajes a series y mucho cine

Este martes se ha presentado la programación del Festival Internacional de Cine de Almería al completo que tendrá más de 500 invitados a lo largo de diez intensas jornadas con el cine como protagonista

A los homenajes a Nathalie Poza, Álvaro Morte, José Mota y William Levy se suma una extensa oferta de mesas redondas con Luis Tosar, Natalia de Molina, Raúl Arévalo, Óscar Casas, Marta Hazas, Dani Rovira, Macarena Gómez…

Este martes por la tarde se ha presentado la programación de la 22 edición de FICAL en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería. Del 17 al 26 de noviembre, la provincia de Almería se llenará de cine y cultura con más de 100 actividades y 500 invitados.

FICAL 2023 contará con nombres de estrellas como Nathalie Poza, Álvaro Morte, José Mota y William Levy, contempla una espectacular propuesta de mesas redondas con colosos del cine español o los homenajes especiales para La que se avecina, que recibirá un premio de honor como una de las comedias más representativas de las series nacionales, o el Premio Almería FIlming para la serie rodada en la provincia Entre tierras.

En la presentación de Almería han intervenido el presidente de Diputación, Javier A. García; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín y el director de FICAL 2023, Enrique Iznaola.

El director del Festival, Enrique Iznaola ha subrayado “la apuesta por el audiovisual almeriense que sigue siendo fundamental con el estreno en sección oficial de Amanece de Juanfra Viruega, los tres cortometrajes a concurso, la gala del audiovisual almeriense, la proyección del documental Controverso, la presentación de La zona vacía, la mesa redonda de TESA o el taller de video clips del director almeriense Willy Rodríguez. A esto se suma el certamen Gallopedro, Miradas Adolescentes, el concurso del IES La Salle Chocillas o la gala de proyecto Camina».

Mesas redondas

Una de las actividades de FICAL que más peso ha ganado en los últimos años es su espectacular ciclo de mesas redondas con la intervención de grandes personalidades de nuestro cine en torno a temas de actualidad del audiovisual español. Estos foros permiten el contacto con el público y se convierten en un aliciente para todos los aficionados. Todas las mesas redondas se retransmiten por streaming, lo que amplifica su repercusión.

Este año la programación se desarrollará principalmente en el Patio de Luces de Diputación, uno de los epicentros de FICAL, y en el Teatro Apolo, donde se llevarán a cabo las mesas redondas del sábado, 18 de noviembre, por la mañana.

En esta edición el público va a poder disfrutar de hasta diez encuentros con profesionales como Luis Tosar, Manuel Martín Cuenca, Dani Rovira, Natalia de Molina, Arturo Valls, Raúl Arévalo, Marta Hazas, Ingrid Rubio, Óscar Casas, Kiti Mánver, Fernando Colomo, Macarena Gómez, Paco Tous, Melani Olivares, Assumpta Serna, Ana Torrent, Moren Ibarguren…

Estrenos cine, series y más premios especiales

FICAL todavía guarda más sorpresas y se ha convertido en un potente foro donde las productoras nacionales preestrenan sus últimos trabajos. Este año la película del almeriense Manuel Martín Cuenca, El amor de Andrea, se proyectará tras la gala de inauguración este viernes, 17 de noviembre, a partir de las 22 horas en el Maestro Padilla.

Además, el público podrá ver en primicia otros títulos como Devoción, L’Home del Nassos, La Navidad en sus manos, Robot dreams, Caleta Palace o Honeymoon’. Al igual que la presentación de series que aún no han llegado a la pequeña pantalla como La ley del mar, de TVE; 13 días, de Canal Sur y Secuoya; The killing kind, de AXN o Matar al presidente, de Movistar Plus +.

Los cineastas almerienses Nuria Vargas y Juan Francisco Viruega también recibirán premios especiales en FICAL 2023. Nuria Vargas, directora del documental Controverso, ha sido premiada con el ASFAAN como reconocimiento a su trayectoria y Juan Francisco Viruega recibirá el premio Canal Sur como cineasta emergente por su ópera prima Amanece, que participa a concurso en FICAL.