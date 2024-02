El Centro Andaluz de las Letras busca nuevos jóvenes talentos de entre 12 y 20 años

El Centro Andaluz de las Letras mantiene abierto el plazo de presentación de trabajos literarios para participar en las pruebas de acceso de la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras 2024.

Hasta el 8 de marzo podrán presentarse a la convocatoria jóvenes andaluces de entre 12 y 20 años para las modalidades de poesía y relato, según tramos de edad.

Como novedad, este año el centro inicia una colaboración con la Fundación José Manuel Lara, entidad que lleva más de 30 años fomentando la lectura, consistente en la reserva de dos plazas de la escuela para dos premiados de su concurso Mi libro preferido, que cumple este año su décimo primera edición, en colaboración de la Fundación Cajasol, y que se fallará la próxima primavera.

Este certamen es un concurso de lectura y escritura para el alumnado de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria, matriculado en centros educativos de las ocho provincias andaluzas, ya sean de enseñanza pública, concertada o privada. Su objetivo, tras diez ediciones, sigue siendo el de fomentar la lectura, conseguir que los menores lean más y mejor y que, además, en la lectura también encuentren una motivación para escribir.

Como parte de esta colaboración, entre ambas entidades, la Fundación José Manuel Lara organizará dos actividades dentro del programa de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores, consistentes en un taller de novela fantástica impartido por un profesional de las letras y otro de creación de podcast.

Experiencias en narración

Aiden Fernández, natural de Tomares, participó con 20 años: “Me presenté con un relato por narrativa y lo que aprendí allí me ayudó a mejorar mi prosa y a decidirme a presentar mis textos a concursos y publicar. Del campo de la poesía no tenía ni idea y los profesores me abrieron la mente a la hora de escribir este género y me ofrecieron muchos consejos para aplicarlos a mi narrativa. En general, me abrieron un pensamiento nuevo con respecto a la literatura en general.”

Aurora Moreno, natural de Málaga y con 18 años de edad, también describe su experiencia como muy positiva en el ámbito personal, además del literario: “Hoy la mayoría de las personas de mi edad está inmersa en las redes sociales y si tienes otros gustos en ocasiones te ves algo apartado. Cuando llegué a Mollina enseguida comprendí que no era la única que estaba interesada en la literatura y, además de aprender, creamos lazos que todavía conservamos y que también aportan mucho”.

La Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores es un programa desarrollado por el Centro Andaluz de las Letras (CAL) para el apoyo a la literatura emergente, la formación, la difusión y el fomento de la creación joven que se produce y edita en Andalucía. Se celebra durante una semana del mes de julio con una duración de siete días. En ella los participantes reciben talleres de creación dedicados a la narrativa y la poesía, dirigidos por un claustro de prestigio, y adquieren técnicas expresivas y recursos literarios que posibilitan la formación de una nueva cantera de jóvenes autores en Andalucía.

Este encuentro acoge cada año una media de 35 jóvenes de edades entre los 12 y 20 años procedentes de distintos puntos de Andalucía. La convocatoria establece tres tramos de edad en Poesía y Relato: de 12 a 14 años; de 15 a 17 años y de 18 a 20 años. Los originales poéticos deberán tener una extensión entre 30 y 60 versos y los de relato, entre 2.000 y 10.000 palabras. Ambos son de tema libre. El listado de seleccionados se hará público el 9 de mayo de 2024 y algunos de sus trabajos se publicarán en la colección ‘Letras de Papel’.

Las bases e inscripción de la convocatoria pueden consultarse en la web del CAL, www.centroandaluzdelasletras.es.