El artista almeriense Jesús Cortés, listo para la semifinal de Got Talent

El artista almeriense, Jesús Cortés, participa este martes 22 de noviembre, 22.00 horas en Telecinco, en las semifinales del talent show más famoso de todo el país, ‘Got Talent’, y no descarta nada, incluso, por qué no, pasar a la final: “Aunque lo vea difícil, todos tenemos las mismas oportunidades y, también, confío en mi talento” asegura el músico. Para el compositor, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, y es que lleva toda una vida entregado a la música desde los 12 años, trabajando, componiendo y participando en infinidad de pruebas: “Supone un sueño cumplido estar en las semifinales y, también, es lamejor publicidad posible para la visibilidad de mi música”, explica Jesús Cortés.

La vida no se lo ha puesto fácil a Jesús Cortés, pero las oportunidades acaban llegando si uno tiene perseverancia y cree en lo que hace, el compositor quiere mandar un mensaje para todos aquellos músicos que están comenzando y a los que les albergan las dudas: “Les diría que sigan luchando día a día, que nunca se sabe cuándo te llegará tu oportunidad. En mi caso, a los 39 años después de muchos castings y dos discos publicados”, expone Jesús Cortés.

El programa

Jesús lo dará todo en el escenario para convencer a un jurado formado por Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paula Echevarría. En su anterior actuación, todavía aquejado de las secuelas de la COVID, que casi termina con su vida, acompañado de su guitarra, Jesús comenzaba a cantar dejando a todos asombrados. En los dos minutos que duró la actuación, nadie pudo desconectar de su música.

Edurne tomó la palabra para hacerle una pregunta: “No sé si esta es tu voz o no porque aún no estás recuperado al cien por cien”. Jesús explicó su realidad: “La voz me ha cambiado, tengo una cuerda paralizada, el nervio de la mano dañado, pero todo se puede si se quiere y se entrena y le he echado muchas ganas, lo hago como puedo”, explicó el talentoso músico almeriense.

Sistema de votación

El público puede ser clave para decidir quiénes serán los artistas que pasen a la gran final de Got Talent España 2022. Para ello, únicamente es necesario instalar la aplicación Mitele, registrarse en el programa creando un usuario y, finalmente, emitir un voto. Todo está listo, Almería estará representada en la televisión nacional por el sueño de un niño de doce años al que a los 40 le ha llegado la oportunidad gracias a su talento pero, sobre todo, a no dejar de creer en su trabajo diario.