Cooltural Fest suma a su cartel a Shinova, Delaporte y Derby Motoreta’s

Seis más para el gran regreso del verano. Cooltural Fest ha desvelado este jueves seis nuevos nombres que se añaden al cartel de la edición, que se celebrará en el Recinto de Conciertos del Ferial los días 19, 20 y 21 de agosto.

El pop-rock estiloso y poético de Shinova, el rock andaluz y psicodélico de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (DMBK), la electrónica elegante de Delaporte, la furia más apunkada de Niña Polaca, la belleza del pop de autor de Rocío Saiz y la tecno rumba de los emergentes Habla de mí en presente se han sumado a una edición que ya tiene confirmadas con anterioridad a sensaciones de esta temporada como Nathy Peluso, Izal, en el marco de su gira de despedida, o Rigoberta Bandini, cuya repercusión se ha multiplicado tras su paso por la selección de Eurovisión.



La La Love You, Arde Bogotá, Suu, Ede, Alis, Maren, Innmir y Karavana son, hasta el momento, los otros grupos confirmados para una edición que buscará ser cien por cien normalizada y que tiene más sorpresas en la recámara para los próximos meses.



El festival almeriense, que organiza Crash Music junto al Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, también ha confirmado esta misma semana que, tal y como ocurriera en las primeras ediciones y en el ciclo de Cooltural Go!, volverá a contar con un punto violeta con la colaboración de Cruz Roja Almería.



Los abonos siguen a la venta en www.coolturalfest.com, con varias opciones y promociones. Existe además la opción de abono para Be Cool, con condiciones ventajosas en las consumiciones y ubicación, además de abonos especiales para personas con discapacidad.



Shinova es uno de los grupos más en forma y en trayectoria ascendente del mundo indie. No en vano, la banda agotó entradas para cuatro fechas consecutivas en la sala La Riviera de Madrid el pasado año en la presentación de su triunfal disco La Buena Suerte, que entró en las listas como número 1 en ventas de vinilos y número 2 en ventas de discos en España la semana de su lanzamiento. Pop, rock y vanguardia con textos cuidados siguen siendo los denominadores comunes de un directo infalible.



Delaporte ha publicado recientemente y en formato digital, su nuevo EP bajo el nombre Abril. La carrera del grupo de electro-pop ha vivido un salto estratosférico en lo que a temática se refiere. Si el disco Las Montañas era una oda a la libertad y a la superación y el proyecto Titanas, junto a una decena de mujeres muy conocidas, un reclamo de feminismo, con Abril se sitúa ante un mensaje más terrenal, del día a día, que muestra los sentimientos más urgentes.



En contadas, muy contadas ocasiones, irrumpe con tanta fuerza en escena una banda como lo hizo Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Desde que en febrero de 2018 se lanzara el single ‘El salto del gitano’, volando las cabezas de los oyentes, los sevillanos han crecido a pasos agigantados, abanderando el sonido de lo que se ha venido a autodenominar kinkidelia, que no es otra cosa que el rock andaluz más clásico, el de Triana o Smash, con tintes de psicodelia y pinceladas electrónicas, como han demostrado en sus dos discos, DMBK e Hilo Negro.



Activismo, política, feminismo, reivindicación y mucha música. Rocío Saiz, cantante de Monterrosa y Las Chillers, DJ y comunicadora, se ha convertido en uno de los referentes LGTBIQ+ con más carácter y fuerza de España. Ahora se embarca en una nueva aventura. El álbum debut de Rocío Saiz, Amor Amargo, es un recorrido emocional por las historias de todas. Rupturas que duelen, desencuentros e inseguridades. “Porque en realidad solo necesitamos que alguien ponga música a todo eso que queremos decir y transformar ese viaje por el mundo de las sensaciones en algo más bonito que un muestrario de egoísmo de manual”, detalla.



Niña Polaca es una banda madrileña–alicantina formada en 2018 por el cantante y compositor Álvaro Surma y el bajista y también compositor Alberto Rojo (Beto) tras conocerse siendo vecinos del mismo edificio situado en la calle de La Palma, en pleno corazón del barrio madrileño de Malasaña. Con canciones pop que picotean del garaje y que son como pasear por el Madrid de los 80s, se define una banda de indie-rock en castellano que ensaya en un pequeño sótano secreto en el corazón de La Latina y que comenzó su andadura por el mítico circuito de pequeñas salas de Madrid, escuchando a su público cada vez más cantar sus canciones a pleno pulmón.



Habla de mí en presente es un colectivo musical indie para festejar desde la conciencia. Influidos por la escena techno de Berlín, ciudad donde el grupo nació, estos 6 músicos que lo conforman llamaron su estilo de vida, quizás aún más que su música, technorumba. Entre la tradición y la modernidad, el techno y la rumba, su principal ambición es deleitar las almas y hacer bailar los cuerpos. La originalidad de su música, su presencia en el escenario y la sinceridad de sus composiciones, son lo que les ha garantizado su éxito continuado.