Cooltural Fest desvela el calendario y lanza un cupo de entradas limitadas para cada día

Falta menos de un mes para que el telón de Cooltural Fest vuelva a caer para celebrar una edición totalmente normalizada, después de dos años de intenso trabajo y constancia bajo el formato de Cooltural Go! Una cita, la de este año, que se desarrollará del 18 hasta el 21 de agosto, en el marco de la fiestas patronales de la ciudad de Almería. Es ahora cuando la organización ha desvelado la distribución de bandas y artistas para cada jornada, desde el 18 en la fiesta de bienvenida, pasando por los dos días del recinto principal del 19 y 20, más las propuestas el escenario playa (20 y 21), la ruta gastromusical (20 y 21) y el escenario Chilemúsica (día 19).

Junto a este anuncio el festival que organiza Crash Music junto al Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha puesto a la venta un cupo limitado de mil entradas por día, para las jornadas del viernes y el sábado en el recinto Cooltural, para aquellos que solo puedan asistir a uno de los dos días o no les compense adquirir el abono completo.

Unos abonos completos que siguen su alto ritmo de venta en www.coolturalfest.com, con varias opciones y promociones. Existe además la opción de abono para ‘Be Cool’, con condiciones ventajosas en las consumiciones y ubicación, además de abonos especiales para personas con discapacidad.

Por tanto, la fiesta de bienvenida del jueves 18, en la explanada del Parque de las Almadrabillas, contará con Ladilla Rusa, Arco, Pol 3.14, Comandante Twin, el ganador del concurso de bandas e Isaac Corrales.

El viernes, día 19, el recinto de conciertos del ferial tendrá a Nathy Peluso, Rozalén, Shinova, Delaporte, La La Love You, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Suu, Veintiuno, Niña Polaca, Confeti De Odio, Zetak, Los Flamingos, Anastazia Spencer, Rocío Saiz Dj Set, Don Fluor y Mobox. En dicho jornada de viernes Cooltural Fest contará con el escenario Chilemúsica, (situado en Plaza Villa Pepita, junto al Paseo Marítimo) con Fernanda Arrau, Diego Lorenzini, I.O., y Juani Mustard.

El sábado, 20 de agosto, el escenario principal tendrá a Izal, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Arde Bogotá, Tu Otra Bonita, Sexy Zebras, Innmir, Karavana, Rocío Saiz, Judeline, Habla De Mí En Presente, Astropálido, El Último Viaje, We Are Not Dj’s, Eddie Malo y Montxo Lautrec. Esa jornada el escenario playa, junto a la Faluca Almariya, abrirá sus puertas a Mujeres, Mamen, Jack Bisonte, Morochos, Sara Churruchich y Marcelo Criminal, mientras que la ruta gastromusical tendrá a Meseta, Los Ruina y Alejandro Fuentes (Paseo de Almería).

El domingo, día 21, será el turno de Siloé, Guadalupe Plata, Alis, Rubén Pozo, Samuraï, Ede y Romano Aspas en el escenario playa y Verona, Cosmic Wacho y Carmen Xía en la ruta gastromusical.

Alojamientos oficiales

Además, Cooltural Fest también ha puesto a disposición de ‘los coolters’ dos vías de alojamiento oficial, que se suma a toda la gama existente en la ciudad de Almería. Por un lado, para la comunidad universitaria, se ofrece la Residencia Civitas, con opción de habitaciones dobles en modalidad de dos, tres o cuatro noches. Residencia Universitaria Civitas es un edificio de reciente construcción, que cuenta con unas instalaciones modernas y acogedoras, con habitaciones dobles muy amplias, luminosas y confortables, equipadas con un completo baño y con aire acondicionado.

También existe posibilidad de acampada en el servicio Cooltural Rest, disponible desde el 18 hasta el 22 de agosto, con recinto de acampada acotado, vigilancia y control de accesos las 24 horas, acampada sobre césped natural, zona con WC y limpieza 24 horas, zona de duchas y punto de luz común en la zona de entrada. Se trata de una zona de descanso para coolters situada a solo 10 minutos de la playa, situado en el Parque Shangai. La ubicación es inmejorable, a tan solo 15 minutos a pie del recinto principal de conciertos, a 12 minutos del Escenario Playa y a dos kilómetros del centro de la ciudad.

Las distintas modalidades de alojamiento se puede consultar a través de la propia web del festival. www.coolturalfest.com.