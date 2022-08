Comienza el Pulpop Festival 2022

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar (Almería) acogerá los días 2 y 3 de septiembre la décimosexta edición del Pulpop Festival 2022. La organización confirma la presencia de La Casa Azul y la final del concurso de bandas emergentes en la jornada del viernes, y los madrileños Carolina Durante, Camellos, Los Summers, Doctor Lobo, Lu&Cía y Don Gonzalo DJ qué actuarán la noche del sábado.

El Pulpop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucía que se caracteriza por el apoyo a bandas locales de la Provincia, y por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento. Un evento que por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España.

Camellos

Camellos publican Manual de Estilo su tercer álbum, con el que vuelven a confirmarse como una de las bandas con más personalidad de nuestra escena. Aparecieron en 2017 con su disco de debut, “Embajadores” (Limbo Starr), y enseguida todo empezó a moverse a su alrededor con mucho ruido.

La fórmula parecía sencilla, pero solo ellos han sabido aplicarla de forma tan sobresaliente: humor salido directamente de las entrañas de la desesperanza; mensajes sin filtro; rimas inesperadas y frases tan fuera de contexto que acaban creando uno nuevo, e incluso calando en el acervo popular.

Carolina Durante

“Es tu nuevo grupo favorito, solo tiene dos canciones, pero no son sólo canciones, son himnos generacionales”. Así de explícito, tanto en el aspecto lírico como en el musical, arranca el segundo álbum de Carolina Durante.

Un disco que se ha compuesto y grabado en unas circunstancias cuanto menos peculiares como consecuencia de la crisis del Covid, y que destila toda la rabia contenida dentro de un grupo que durante 2020 y 2021 estaba destinado a actuar delante de cientos de miles de personas y que súbitamente vio como esa progresión natural se truncaba por causas completamente ajenas a la banda.

La Casa Azul

Cada vez que tenemos en nuestras manos una nueva canción de Guille Milkyway, la felicidad es máxima. Es como probar un plato excitante con los ojos vendados. En el primer bocado te golpean los sabores protagonistas, los directos, los que te dejan noqueado.

En el segundo empiezas a ver que hay más cosas, a descubrir esos ingredientes que no aparecen a la primera, pero que son claves en las texturas y en la redondez del resultado final. Y cada nueva cucharada es descubrir un nuevo matiz, un detalle, algo que hace que cada vez la experiencia sea distinta, que siempre sea sorprendente, que nunca te puedas aburrir.

Los Summers

El trio almeriense Los Summers cumple, en este 2022, quince años como uno de los nombres destacados de la escena punk pop nacional, manteniendo su particular sonido de guitarras afiladas, arreglos de inspiración surf y ye-ye, y esa cierta carga de hedonismo y aire existencialista en los textos, que les hace tan reconocibles a la escucha. Y no hay manera mejor de celebrar esta entrada en la adolescencia que la reciente edición de su último larga duración, “Cometieron un error” (Clifford Records). En este error, que viene repleto de pildorazos instantáneos, siguen resonando las referencias eternas que han marcado la trayectoria de este powertrio, sunshine y vocal pop sixtie,

al estilo de The Monkees, Jan and Dean o Beach Boys, pasado de vueltas por un filtro de sonoridades más contundentes, que pueden recordar a unos Beatnik termites o The Queers.

Lu&Cía

Lu&Cía nace en las calles de Londres donde Lucía, la voz cantante del grupo, se adentra en la cultura del busking: el contacto directo con un público que se encuentra con un espectáculo inesperado, y el contacto casual con otros músicos del mundo que confluyen tocando y cantando en las calles y plazas de una de las ciudades más cosmopolitas.

FLASK WALK N.W.3 es la calle donde Lucía solía tocar y da nombre a su primer álbum.

Doctor Lobo

Doctor Lobo nace en 2013 en Valencia, presentan su primer trabajo “Reiniciar” en 2014 que les lleva a ser finalistas de varios concursos y actuar en Primavera Sound 2015. Doctor Lobo suenan contundentes y oscuros, sin olvidar la lírica a la que nos tienen acostumbrados como su sello personal, siempre en pleno proceso evolutivo.

Por momentos planea la sombra de Interpol, The Sound o The Chameleons.

Marsella

Marsella es una banda de indie con mucho sintetizador muy bailable para que nadie se quede parado en sus conciertos. Arrancaron a principios de 2019 con sus 3 primeros singles producidos por Carlos Hernández (Viva Suecia, Carolina Durante) e hicieron su primer concierto con sold out en Madrid sin todavía haber publicado ninguna canción.

Ya están apareciendo en medios como Radio 3 con Virginia Díaz, Mondo Sonoro, la Cope, Radio Marca… En noviembre de 2019 publicaron su primer disco “Aquellas pequeñas que nunca se fueron” también producido por Carlos Hernández.

Sölar

Decir SÖLAR no es hablar de una banda. Es enunciar un concepto. De ruptura, experimentación, de revisión del rock más noventero con una contundencia brutal en sus temas. Es hablar de la evolución constante, como un ciclo solar en el que el astro rey se pone cada día para volver a surgir de madrugada.

Pura potencia en el escenario. La banda comenzó su andadura en 2013, siendo vehículo para la búsqueda de un sonido que identificara inequívocamente al grupo a pesar de las muchas y variadas influencias que se asoman a sus compactas y rotundas composiciones.

Sugar Crush

Dicen que son precursores del trans-yeyé. Nosotros decimos que hacen garage-pop-noventero. Ambas cosas son perfectamente compatibles.