Cineclub Almería arranca el ciclo de temporada el jueves con ‘All of us strangers’

Desde este jueves, 4 de abril, y hasta el jueves, 13 de junio, se desarrollará una nueva temporada de Cineclub Almería, la iniciativa que organiza y produce La Factoría junto con el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y que volverá a llevar en este trimestre de primavera lo mejor del cine de todo el mundo y en versión original a la pantalla del Teatro Apolo.

Serán un total de once películas, por norma general en doble sesión, a las 19.00 y 21.00 horas, salvo en las excepciones del 16 y 31 de mayo (18.45h y 21.00h) y en el caso de las dos proyecciones de la sección Acercamientos, con sesión única a las 20.00 horas, dedicadas en esta ocasión a Pier Paolo Pasolini los días 8 de abril y 6 de mayo.

All of us strangers será la encargada de inaugurar la temporada este jueves, 4 de abril, con sesiones a las 19.00 y 21.00 horas. Es una película escrita y dirigida por Andrew Haigh a partir de una novela de Taichi Yamada. Está protagonizada por Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell y Carolina Van Wyhe. La película ha estado nominada en numerosas categorías en los Globos de Oro, BAFTA, Independent Spirit Awards, Festival de Valladolid o Satellite Awards.

La sinopsis de este drama fantástico es la siguiente: Una noche, en su torre casi vacía del Londres actual, Adam tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, Harry, que pone patas arriba el ritmo de su vida cotidiana. A medida que va surgiendo una relación entre ellos, a Adam le preocupan los recuerdos del pasado y regresa a su ciudad natal y al hogar de su infancia donde sus padres parecen estar vivos, tal y como lo estaban el día de su muerte, treinta años antes.

La venta online para todas las películas de este trimestre se encuentra en la taquilla del Apolo y en https://almeriaculturaentradas.es/. Las entradas tienen un precio de 5 euros, con descuento para la comunidad universitaria en la segunda sesión, en este caso solo aplicable en la compra en taquilla.

Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de Súper 8 Club, Joseba Añorga, la asociación Amigos de la Alcazaba, La Chica de Ayer, ASHAL y Tony García Espacio Gastronómico.

Estas son las películas del ciclo de invierno:

(Sesiones 19.00 y 21.00 horas, salvo indicadas)

Jueves, 4 de abril – All of us strangers. Reino Unido.

Lunes, 8 de abril – Mamma Roma. Italia. (Acercamientos) 20.00h

Jueves, 18 de abril – Sobre todo de noche. España.

Viernes, 26 de abril – Vincent debe morir. Francia.

Jueves, 2 de mayo – How to have sex. Reino Unido.

Lunes, 6 de mayo – El evangelio según San Mateo. (Acercamientos) 20.00h

Jueves, 16 de mayo – La quimera. Italia. (18.45h y 21.00h)

Jueves, 23 de mayo – Hispanoamérica. España.

Viernes, 31 de mayo – La Bête. Francia (18.45h y 21.00h)

Jueves, 6 de junio – Pájaros. España.

Jueves, 13 de junio – Pasolini. Italia. Sesión 20.30 horas.