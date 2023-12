Camela regresa a Almería en el próximo Solazo Fest

Solazo Fest, el primer festival del año en Almería, ha revelado un segundo avance de cartel que incorpora cuatro nombres a esta experiencia urbana y remember para los amantes de la música en directo.

Con un cartel compuesto por artistas de ayer y hoy, la edición de 2024 de el festival de la primavera de Almería contará con las actuaciones de Abraham Mateo, Vicco, David Civera, K-Narias y Estela Trujillo, lista a la que se incorporan Camela, Soge Culebra, Camin y Clublanders.

Este evento diurno tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo y vuelve al Recinto de Conciertos del Ferial de Almería para comenzar la temporada con una selección de artistas que ofrecerá a los asistentes una experiencia única llena de música, diversión y convivencia.

Con una trayectoria consolidada en la escena musical española, el grupo Camela es conocido por sus irresistibles mezclas de pop y flamenco. Su energía única y estilo propio llevarán la magia de Solazo Fest a nuevas alturas, ofreciendo una actuación que fusiona lo clásico con lo contemporáneo. En este directo se podrá disfrutar de nuevo de sus melodías inconfundibles.

Soge Culebra entró en la escena musical haciendo rap y poco a poco ha trabajado su habilidad lírica y presencia magnética como demostrará en el escenario de Solazo Fest. Se trata de un artista con gran talento y cualidades innatas para la música, que actualmente está ocupando su lugar en las listas de éxitos con colaboraciones con Quevedo, Saiko, Mora y Beret, entre otros.

Camin fue uno de los fenómenos de la música urbana durante la pandemia, con millones de escuchas en la red. Ahora, presentará su nuevo trabajo El príncipe del barrio, un disco con el que busca expandir su música en Latinoamérica sin perder la esencia de sus singles. Con colaboraciones de pesos pesados de la industria, como Rels B o Maikel Delacalle, además de productores como Selecta, estará en el escenario de Solazo Fest como uno de los artistas del día urbano.

Con Clublanders se viajará a la primera década de este milenio de la mano de este grupo dance/electrónica conocido por su gran éxito World of love, con el hizo bailar sin parar. Hoy en día uno de los grandes himnos del remember, sin olvidar su Nothing from me cuando en 2003 volvieron a reventar todas las pistas de baile del país. Sin duda será un momento épico para el día remember de Solazo Fest 2024.

Con este segundo avance, El Festival de la primavera de Almería reafirma su compromiso de proporcionar una variedad musical que satisfará todos los gustos. Desde los clásicos de Camela hasta el rap/trap de Soge Culebra, con el toque trapero andaluz de Camin y la energía electrónica de Clublanders.

Su primer cupo de lanzamiento de entradas para esta cuarta edición se agotó en tan solo unas horas. Actualmente, se encuentra activo un nuevo cupo a la venta en tanto en la página web oficial del festival www.solazofest.com y, de forma física, en la taquilla del Teatro Cervantes de Almería.