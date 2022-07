Arranca Dreambeach Villaricos 2022, santuario de la música electrónica hasta el domingo

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que se abra el telón de Dreambeach Villaricos (13, 14, 15, 16 y 17 de julio). La gran fiesta de la música electrónica de España celebra su 8ª edición después de una angustiosa espera de tres años por culpa del covid.

Los dreamers regresan por fin al que ha sido santuario desde 2013 para bailar al ritmos de los beats de un centenar de DJs de talla mundial como Alesso, Illenium, Dimitri Vegas & Like Mike, Brennan Heart, Coone, Richie Hawtin, Boris Brejcha, The Martinez Brothers, Michael Bibi, Marco Carola, Paco Osuna, Nina Kraviz o Krewella.

Cada verano, Dreambeach es un lugar de peregrinación y encuentro para la nutrida comunidad dance de toda España. En la apartada playa de Villaricos-Palomares, una mágica esquina del mapa donde se funden el desierto almeriense y el Mar Mediterráneo, más de 100.000 amantes de géneros electrónicos como el EDM, Techno, House, Drum & Bass, Dubstep, Hardstyle, Trance o Hip-hop están a punto de vivir 5 intensos días de fiesta.

El largo fin de semana tiene varios puntos de interés claros. Se aguarda con curiosidad la visita de Shaquille O’Neal. La leyenda de la NBA actuará con su alias musical —DJ Diesel— en el escenario principal. El trío holandés Noisia, una leyenda del Drum & Bass, dará su último concierto en España antes de su disolución. El mítico dúo de House Deep Dish ofrecerá una de sus contadas reapariciones conjuntas. Además, los ritmos urbanos han consolidado su espacio propio en una cita eminentemente electrónica: Bizarrap, Eladio Carrión, Maikel Delacalle, SFDK, Ayax y Prok y Kase.O pondrán la nota latina y rapera.

Más sostenible, menos público

La 8ª entrega de Dreambeach será una edición “de transición”, según define su director artístico, Gonçalo Miranda. Este año, el festival ha adelantado un mes su fecha de celebración, de agosto a julio. La decisión se tomó para atender la petición largamente expresada por instituciones, vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona del Levante Almeriense, que se quejaban de la sobreocupación turística de la comarca en el mes agosto.

El traslado de agosto a julio permitirá celebrar el festival con más hoteles y apartamentos disponibles, pero también ha tenido un impacto negativo del 30% en taquilla. Al finalizar esta edición, la dirección de Dreambeach evaluará si se queda en julio o si busca un mejor acomodo en el calendario para volver a batir récords de asistentes, como solía ser costumbre en ediciones anteriores.

Aun así, Dreambeach 2022 volverá a ser un festival de talla XXL. Todo en Dreambeach tiene una escala gigantesca. El macroevento ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados a pie de playa: 150.000 m2 de zona de acampada, 78.000 m2 de zona de conciertos y el resto son parkings y zonas de acceso.

Dimensiones mareantes

En su área de camping, 15.000 jóvenes van a vivir 5 días de intensa experiencial musical y social en tienda de campaña. Para los primeros en llegar a partir del miércoles, 13 de julio, hay premio: coger sitio en el enorme pinar de 90.000 m2 que les ofrece sombra natural. Cada vez más festivaleros se apuntan al Glamping (glamour + camping). En concreto, cerca de 2.000 pagarán un extra por que la organización les proporcione una tienda ya montada y otras comodidades como colchón, sábanas, desayuno buffet, césped artificial…

En esta edición no se montará piscina en el área de acampada y toda la programación diurna se concentrará en el Camping Stage, el escenario instalado junto al pinar de Quitapellejos. En ese marco se celebrarán los eventos especiales de Balearica Radio (miércoles, 13 – Techno y House), HIT FM (jueves, 14 – música comercial y éxitos) y Unika FM (viernes, 15 – Hardstyle).

Los tres grandes escenarios

En el recinto de conciertos, todos las miradas estarán puestos en su sofisticado mainstage, un colosal escenario de 25 de altura —como un edificio de 8 plantas— con una costosa producción audiovisual: 350 metros cuadrados de pantallas LED, 150 focos móviles, 100 luces cegadoras y 350 metros lineales de barras LED. Frente a este gran altar del baile, bautizado como Mainstage Brugal, vibrarán 15.000 personas y DJs internacionales de sonido electrónico comercial como Yves V, MATTN, Vini Vici o Nervo y nacionales como B Jones, Brian Cross, Albert Neve, Abel Ramos, DJ Nano o Jose AM pincharán sus sesiones rodeados de efectos especiales: 8 cañones de CO2, llamaradas de fuego frío, pirotecnia…

La Dreams Tent, la enorme carpa de 16 metros de altura en la que mandan los ritmos underground, recreará en su interior un ambiente misterioso y solemne de una catedral. Aquí, 10.000 ravers bailarán con DJs como Amelie Lens, Andrea Oliva, Deborah de Luca, Fátima Hajji, I Hate Models, Joseph Capriati, Lilly Palmer o Pan-Pot. Desde lo alto de la nave, 80 cabezas móviles de luz realzarán la verticalidad del espacio.

El tercer escenario es el Open Air Stage, hogar de los sonidos Drum & Bass, Dubstep y Electro, que cuentan con una enorme comunidad de adeptos en Andalucía. Aquí mandará la música estridente de iconos internacionales como Eptic, Netsky, Mefjus & Maksim y Pegboard Nerds; y talentos nacionales como Dub Elements, Garabatto, Les Castizos y Oto.

En agosto, edición satélite en Cádiz

Al finalizar esta edición, el equipo de Dreambeach hará las maletas en dirección a El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el 13 de agosto la marca celebrará un evento de un día, con dos escenarios y una programación de Techno y Tech House encabezada por las legendarias bandas británicas Underworld y Orbital.

La venta de abonos para la edición de Villaricos se ha acelerado en el último mes, pero aún quedan entradas disponibles tanto en la web oficial del festival (www.dreambeach.es) como en oficinas de Correos y plataformas online como Entradas a tu alcance, El Corte Inglés y oficinas de Correos. El abono completo tiene un importe de 80€, mientras que el precio del abono con acampada es de 125€. El festival también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 135€. También hay disponibles entradas de día con un precio de entre 35€ y 50€.

DREAMBEACH FESTIVAL 2022

Ubicación: Villaricos-Palomares (Almería)

Fechas: 13, 14, 15 , 16 y 17 de julio de 2022

ARTISTAS CONFIRMADOS 2022

EDM/Mainstream/Trance: Abel Ramos, Albert Neve, Alekos Rubio, Alex Karo, Alesso, B Jones, Brian Cross, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Nano, Illenium, Jose AM, Josué Gómez, MATTN, Nervo, Shaquille O’Neal (aka DJ Diesel), Vini Vici, Yves V

Hardstyle: Brennan Heart (I Am Hardstyle Takeover), Coone, Dr. Peacock, Juandy Power, Miss K8, Parkineos, Rebelion, Sefa, TAC Team (Toneshifterz, Atmozfears, Code Black), Thyron, Vicente One More Time, Wildstylez

Drum & Bass: Alix Perez, A.M.C, Break, Critical Soundsystem XX Years (feat. Enei + Halogenix + Kasra), Dub Elements, Eptic, Garabatto, Hajj, JZIK, Krewella, Les Castizos, Mahza, Mefjus & Maksim, Netsky, Noisia (Farewell Tour), Oto, Pegboard Nerds

Techno/House: Amelie Lens, Andrea Oliva, Ann Clu, Anna Tur, Boris Brejcha, Cellini, Cold Smack Attack, Cuartero b2b Dennis Cruz, Deborah de Luca, Deep Dish, Dub Tiger, Fatima Hajji, Gonçalo, Hosse, I Hate Models, Joseph Capriati, Korolova, Lilly Palmer, Marco Carola, Marien Novi, Michael Bibi, Nic Fanciulli, Nina Kraviz, Oscar L, Paco Osuna, Pan-Pot, Raúl Pacheco, Richie Hawtin, The Martinez Brothers, VTSS, Yousef

Urban: Ayax y Prok, Bizarrap, Eladio Carrión, Kase.O Jazz Magnetism, Maikel Delacalle, SFDK

