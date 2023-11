Andrea Motis, protagonista de la segunda semana del Festival Internacional ‘Almerijazz’

El Festival Internacional de Jazz Almerijazz encara estos días la segunda de sus dos semanas de actividades y lo hace con otro nombre destacado de la escena nacional y de alcance internacional como es la joven pero aclamada trompetista Andrea Motis, que actuará en formato trío en el Auditorio Municipal Maestro Padilla este próximo viernes, 10 de noviembre, a partir de las 20.30 horas. Estará acompañada por Josep Traver a la guitarra y Giuseppe Campisi al contrabajo.

El mismo escenario recibirá la gran clausura del festival el domingo, día 12, a partir de las 19.00 horas, con el proyecto Jazzing Pop 80 Classics que ha trabajado durante años el baterista almeriense Dani Piedra, que contará para ello con la participación de la Big Band Clasijazz y varios cantantes que pondrán voz a clásicos populares del pop y el rock español, desde Rosendo a Mecano, pasando por Loquillo, Los Secretos, La Unión o El Último De La Fila, todo ello filtrado en la sonoridad del jazz.

Las entradas para estas dos citas del festival en espacios municipales están a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el interior del Teatro Apolo como en la web https://almeriaculturaentradas.es/. Este nuevo relanzamiento del festival viene acompañado de una página web dedicada exclusivamente a toda su programación https://almerijazz.com/ donde se puede acceder a toda la información de una manera directa y sencilla.

La noche del miércoles la sala Clasijazz recibe a Juan Saiz Quartet, con Juan Saiz al saxofón, Marco Mezquida al piano, Álex Reviriego al contrabajo y Genís Bagés a la batería y que el jueves, día 9, el local Port Of Spain estará abierto a una Jam Session desde las 22.00 horas.

Andrea Motis Trío, viernes 10

Andrea Motis (Barcelona, 1995) es cantante, trompetista y saxofonista. En el concierto del día 10 en el Auditorio estará acompañada por Josep Traver, guitarra, y Giuseppe Campisi, contrabajo. En 2011, con 16 años y habiéndose dado a conocer en la escena gracias a su trabajo con la Sant Andreu Jazz Band y como solista en el quinteto que compartió con Joan Chamorro, tuvo la oportunidad de trabajar con Quincy Jones, quien dijo de ella que tocaba la trompeta como Harry Sweets Edison y el saxo alto como Johnny Hodges, y que además cantaba como Billie Holiday. Jones no lo decía solo como un aficionado, sino como músico que había compartido amistad con todos ellos, referencias absolutas para la entonces joven artista.

Motis ha publicado diez discos a su nombre que recorren todo el espectro de sus intereses, desde el jazz clásico hasta el funk pasando por la música brasileña. Además de la citada colaboración con Jones, ha compartido escenario con otras leyendas como Milton Nascimento, Omara Portuondo y Buena Vista Social Club, Esperanza Spalding y Yo-Yo Ma, quien también la invitó a participar en su disco de dúos Notes for the future, versionando la canción popular catalana El cant dels ocells.

Jazzing Pop 80 Classics, domingo 12

Este proyecto tiene como objetivo principal revisitar y reinterpretar los clásicos del pop español de la década de los 80 a través del fascinante lenguaje del jazz en formato big band. El pop español de los años 80 fue una explosión de creatividad y energía que cautivó a toda una generación. Las melodías y letras de aquella época han dejado una marca duradera en la historia musical de nuestro país. La calidad de estas composiciones es evidente en su capacidad para perdurar en el tiempo y seguir siendo apreciadas por nuevas generaciones.

Este proyecto está impulsado por una nueva generación de músicos que, con respeto y admiración, se atreven a reinterpretar estas joyas musicales, combinando la riqueza armónica y la sofisticación melódica del jazz con la esencia de las composiciones originales, buscando crear una experiencia auditiva única y emocionante que honre el legado de los clásicos del pop español.