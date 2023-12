Almería rinde homenaje navideño a The Beatles en el Club de Mar

De todos es conocida la especial vinculación que tienen los Beatles con Almería, gracias a esa estancia de John Lennon en la ciudad y la provincia en el rodaje de Cómo gané la guerra. Un hecho que sirvió para generar un movimiento cultural en torno a su figura pero también incluyendo a todo el cuarteto de Liverpool, cimentada con numerosos conciertos, actividades, programas, conferencias, la escultura a Lennon, toda la recreación de la Casa del Cine y un largo etcétera.

Buena parte de esa actividad ha venido de la mano de la Asociación John Lennon Almería Forever, que en 1999 decidió emprender la tradición de ofrecer un concierto especial en Navidad: el concierto homenaje de Navidad a los Beatles, que este año vuelve con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería a la programación municipal, en colaboración con Sí FM y el Club de Mar. Será el próximo viernes, 29 de diciembre, a partir de las 20.30 horas en el Club de Mar de la capital. Las entradas tienen un precio único de diez euros y están a la venta en el propio Club de Mar.

En palabras del concejal delegado del área, Diego Cruz, recuerda que “es un evento en el que he tenido el placer de colaborar y participar en muchísimas ocasiones y que se ha ido desarrollando en distintos espacios como el Gran Hotel, distintos pubs y también el Club de Mar, que es nuevamente el lugar elegido para este año”.

En el cartel, cómo no, The Beatles Connection, con Chipo Martínez, Pepe Blanes, Antonio Álvarez, con la colaboración del pianista y teclista Ramón García, From Beatles To You, con Antonio Pérez, además del guitarrista Paco Rivas y alguna sorpresa.