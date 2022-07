Torrecárdenas realiza 5.000 pruebas en cribado de hepatitis C

Este 28 de julio se celebra el Día Mundial contra las Hepatitis, tal y como propuso la Organización Mundial de la Salud hace más de diez años y cuyo objetivo es concienciar a la población de la importancia de las hepatitis virales e impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estrategias que pueda realizar el sector salud en contra de las hepatitis víricas para conseguir su eliminación.

El Hospital Universitario Torrecárdenas está comprometido con el objetivo de la eliminación de la hepatitis C, prueba de ello es la puesta en marcha de un proyecto de cribado de hepatitis C en Urgencias, el proyecto FOCUS, siendo el primer centro hospitalario andaluz seleccionado para ello. Dicho proyecto, liderado por la doctora Marta Casado, hepatóloga y jefa de estudios del hospital y vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, y coordinado por la doctora Anny Camelo, microbióloga del hospital referente de la provincia de Almería, se puso en marcha hace un año.

Hasta la fecha, se ha realizado el cribado de la hepatitis C en el servicio de Urgencias a 5.000 pacientes almerienses, de los que 22 tenían una infección activa por el virus de la hepatitis C y el 90% de estos pacientes, desconocía su estado de infección. Este estudio ha puesto de manifiesto que la prevalencia de esta enfermedad es dos veces mayor a lo habitual entre los pacientes que acuden a urgencias y que el cribado de la hepatitis C en los servicios de urgencias es una estrategia eficaz en el camino de la eliminación de la hepatitis C.

El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha destacado que “comenzar hace un año con este Programa ha supuesto un avance en la detección de hepatitis C en veintidós almerienses que desconocían que padecían esta patología. Todas las mejoras que repercutan en los pacientes es un paso más en nuestra tarea de seguir prestando la mejor y mayor atención posible a los almerienses”.

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto para el año 2030 la eliminación de las hepatitis virales como un importante problema de salud pública. Alguna de estas hepatitis, como es la hepatitis B se puede prevenir con el uso de vacunas eficaces y otras como el de la hepatitis C se puede curar. En este sentido, España es uno de los países mejor posicionados para conseguir la eliminación de la hepatitis C. Sin embargo para conseguir este objetivo es imprescindible el diagnóstico de los pacientes con hepatitis C que desconocen su estado de infección.

Compromiso con las políticas de Salud Pública

La primera fase de este proyecto incluyó 50 centros de atención primaria en los distritos sanitarios de Sevilla, Málaga, Costa del Sol, Poniente de Almería, Metropolitano de Granada y el Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería. “La implementación del programa FOCUS es una muestra más del compromiso continuo de la Junta de Andalucía con las políticas de salud pública”, explicó tras la firma del acuerdo el Director General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, José María de Torres. “Esta colaboración es una muestra más de la contribución de Gilead al control del VIH y al avance en la eliminación de la Hepatitis C en nuestro país. Además, con el proyecto FOCUS se fomenta el desarrollo de buenas prácticas en salud pública y la utilización de la innovación tecnológica para el diagnóstico temprano de estas enfermedades”, explicó María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España.

“Esta iniciativa posibilita sistematizar la detección de estas infecciones al integrar en el circuito clínico rutinario las pruebas de cribado del VIH y la hepatitis C junto con otras pruebas, utilizando las infraestructuras – principalmente los centros de salud – y el personal ya existente”, continua el coordinador del Plan Andaluz frente al VIH, Dr. Javier de la Torre. “A través de modificaciones en el sistema de historia clínica electrónica podremos automatizar la identificación de pacientes elegibles y la petición de las pruebas, facilitando el trabajo de los profesionales”.