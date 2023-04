Solo el 18,3% de los andaluces conoce la leucemia linfocítica crónica, pese a ser el tipo de leucemia más común en adultos

1. “Percepción sobre los Tumores Hematológicos en España” realizada por Atrevia y financiada por AstraZeneca en junio de 2022 con un tamaño muestral de 5.001 encuestados mayores de edad siguiendo el método CAWI. La muestra correspondiente a Andalucía es de 530 encuestados mayores de edad.

2. La leucemia linfocítica crónica. AEAL. Disponible en: http://www.aeal.es/leucemia-linfocitica-cronica-espana/ Último acceso: marzo de 2023.

3. Villavicencio A et al. Comorbidities at Diagnosis, Survival, and Cause of Death in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Population-Based Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021; 18 (2): 701; https://doi.org/10.3390/ijerph18020701

4. Fármacos biológicos o Terapias dirigidas. Asociación Española Contra el Cáncer. Disponible en: https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/tratamientos/farmacos-biologicos-o-terapias-dirigidas/farmacos-biologicos-o-terapias-dirigidas Último acceso: marzo de 2023.