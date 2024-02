SATSE denuncia que las reformas en el  Centro de Salud de Albox «pone en peligro  a profesionales y usuarios» 

El Sindicato de Enfermería, SATSE en Almería, ha convocado concentraciones todos los miércoles de cada semana a las 11 horas, en la puerta del Centro de Salud de Albox como protesta y para poner fin a las graves deficiencias que acarrea las obras que se están realizando en dicho centro, las cuales llevan paralizadas ya más de 2 semanas.

En un escrito dirigido al delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte , se ha solicitado su intervención para resolver la situación de caos e inseguridad que sufren tanto profesionales como usuarios , consecuencia de los trabajos que se están realizando en el Centro de Salud de Albox.

SATSE lleva denunciando la situación caótica, de inseguridad y peligro que supone el trabajar todos los días en este centro desde que se iniciaron las obras, «las cuales ni han sido planificadas correctamente ni se ha tenido en cuenta las necesidades de los profesionales que aquí trabajan: unas condiciones mínimas de seguridad e higiene para prestar una asistencia sanitaria de calidad: no existen lavabos en muchas de las consultas, las taquillas personales de los trabajadores se encuentran dentro de las consultas donde se atienden a pacientes, no existen vestuarios para los profesionales, no hay duchas, se comparten consultas lo que conlleva falta de intimidad para atender a los usuarios, ubicación del personal de urgencias en casetas prefabricadas sin espacio suficiente. Todo ésto merma la asistencia de calidad y seguridad a los pacientes».

El Sindicato de Enfermería, SATSE, a través de sus delegados de Prevención, ha denunciado esta situación en varias ocasiones, poniendo de manifiesto las deficiencias existentes en el centro de trabajo y los problemas de seguridad y salud que acarrean estas obras.

Entre otras «hay un incumplimiento reiterado de la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril, en su artículo 10 respeto a la intimidad y confidencialidad del paciente, de la cual carece en todo momento cuando 2 usuarios tienen que ser atendidos en la misma la consulta y al mismo tiempo por 2 profesionales, separados únicamente por un biombo, compartiendo y explicando intimidades y problemas de salud que solo deben ser escuchados por el profesional sanitario».

«Otro ejemplo de incumplimiento de las normas es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Se incumplen el artículo 4 y sucesivos, como es el caso de incendio u otro incidente en la zona de urgencias donde solo hay una puerta de acceso y salida».

SATSE recuerda que en la urgencias del centro de salud de Albox se atienden a las localidades de Partaloa, Cantoria, Arboleas y el propio municipio de Albox, además de numerosos núcleos poblacionales y pedanías, población total de más de 20.000 habitantes, y las dimensiones de las consultas de urgencias carece del espacio mínimo necesario para que los profesionales desarrollen su trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud, y mucho menos en condiciones ergonómicas. En consecuencia pone en peligro la salud de los usuarios.

«La administración sanitaria no puede olvidar que el ciudadano y ciudadana es el verdadero eje del sistema sanitario público andaluz y merecen tener acceso a una atención sanitaria digna y de calidad, en las mejoras condiciones y deben velar por la seguridad de sus profesionales que son los que están las 24 horas del día, los 365 días del año atendiendo a los ciudadanos velando y cuidando por su salud».

Por todo ello desde el Sindicato de Enfermería SATSE en Almería exigen que esta situación termine, se pongan en marcha todas las medidas necesarias para paliar las deficiencias y el caos existente como consecuencias de estas obras con las mejores condiciones de trabajo y de seguridad para con los profesionales que atienden a los usuarios de este centro de salud.