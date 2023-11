Unas 250 personas piden una sanidad digna para La Mojonera

Unos 250 mojoneros y mojoneras se han dado cita esta mañana en la capital almeriense para llevar hasta allí sus reivindicaciones de una sanidad digna.

Alrededor de las nueve y media de la mañana partían cinco autobuses hacia la capital con el objetivo de hacer entrega de 3.123 firmas que durante las últimas semanas las asociaciones del municipio han reunido para pedir servicios como la recuperación de las Urgencias diurnas y nocturnas, disponibilidad de citas de atención primaria que no obliguen a ir a urgencias, contar con médicos con plaza fija que eviten su continua rotación para una mejor atención sanitaria, entre otros asuntos.

Tras registrar las firmas en la Delegación de Hacienda dirigidas a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, los ciudadanos se han concentrado durante una hora ante las puertas de la Delegación de Gobierno.

Un acto en el que han estado apoyados por el alcalde, José Miguel Hernández, su equipo de Gobierno y miembros de la Corporación Municipal.

«Que uno se tenga que levantar a las seis de la mañana para hacer cola ante la puerta del Centro de Salud para coger número y que cuando te toca a las ocho te digan que no hay citas , eso no es correcto», denunciaba el Presidente del Club de la Tercera Edad de La Mojonera, Miguel Gutiérrez León.

Por su parte, el alcalde recordaba que «llevamos ya mucho tiempo hablando y reivindicando ante la gerente de Distrito Sanitario Poniente que los vecinos de La Mojonera son ciudadanos de primera y no de segunda» y hacía hincapié en que «este problema lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto se solucionaría si reconocieran tanto la gerente de Distrito como el Delegado de Salud que hay un problema». Sin embargo y como incidía Hernández, esta misma semana, durante la campaña de vacunación que se llevó a cabo en La Mojonera «la gerente de Distrito me decía que el tiempo de espera para una cita es de dos días cuando no es cierto, puesto que el tiempo de espera es de hasta 15 días».