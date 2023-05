Mareas Blancas convoca a los almerienses este sábado a un pasacalles por el deterioro de la sanidad pública

Representantes de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) han mantenido este jueves una reunión de hora y media con la consejera de Sanidad, Catalina García, el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas y la directora general de Ordenación, Inmaculada Vázquezen la que se han expuesto los puntos fundamentales del manifiesto de 29 de abril sobre el actual deterioro de la sanidad pública, que eran:

– Derogación de los aspectos privatizadores de la reciente Normas sobre Tarificación (Orden del 23 de febrero de 2023). Detener la deriva privatizadora del actual gobierno.

– Reposición de las plazas de plantilla de profesionales del SAS actualmente vacías, con especial urgencia en estas plazas en las zonas rurales.

– Mantenimiento de las 12.000 plazas falsos covid, por ser necesarias

– Creación de las plazas públicas necesarias para atender presencialmente a los pacientes en los Centros de Salud en menos de 48h y disminuir las listas de espera para pruebas complementarias, consultas y cirugía (1 de cada 10 andaluces). Sustituir a los profesionales de la Sanidad Pública en las vacaciones.

A lo largo de la reunión, la consejera se mostró auto-complaciente con la labor de la Consejería y declaró su intención de no acceder a ninguna de las exigencias planteadas.

La Coordinadora concluye que «la visión de la Consejería es prácticamente la opuesta a la visión de la ciudadanía y de la CAMB y, en muchas cosas, contraria a la realidad. Por poner algún ejemplo:

– En relación con las medidas privatizadoras de la Orden sobre tarificación, entre ellas la privatización de la Atención Primaria, no aclaran en qué casos de emergencia se aplicarían (¿elevadas listas de espera auto-provocadas?). En algún momento dijeron que ese punto de la norma no tiene importancia, porque una Orden no es nada, es solo un marco.

– Aunque el gasto en conciertos privados de Andalucía es el que más ha crecido en los últimos cuatro años de entre todas las CCAA (Informe sobre privatización de los Servicios Sanitarios Públicos de las CCAA, FADSP 2023), y aunque reconocen que el año pasado se externalizaron un millón de pacientes a centros privados (400.000 en 2018), un número que este año, admiten, aumentará, la consejería afirma que ellos no están fomentando la derivación de fondos públicos al sector privado. Así, el aumento obvio

del concierto Pascual (770 millones de € en el reciente concierto) es para ellos una deuda del pasado.

– Hablan de haber creado gran cantidad de camas hospitalarias públicas nuevas, pero no quieren oir que, a pesar de eso, el número de camas hospitalarias (totales y públicas) por 1000 habitantes en Andalucía es el más bajo de todas las CCAA (datos del Ministerio de Sanidad).

– Se quejan de la dificultad de encontrar médicos, pero no responden ante el hecho de que es en periodos de gobierno del PP (2012-2018) cuando se ha reducido de forma notable el número de plazas MIR convocadas (datos Ministerio de Sanidad).

– Admiten, aunque indirectamente, que el gasto en farmacia es desmesurado, pero afirman que lo están controlando. No obstante, este año, el presupuesto en farmacia es 500 millones de € más alto que el del pasado año.

– Presumen de la creación de un Centro de salud nuevo en una pedanía de 1300 habitantes, frente a los déficits sin resolver de decenas y decenas de Centros rurales. Ante la evidencia innegable de la falta de profesionales en la Atención Primaria y la Pediatría rural, hacen gala de haber sacado 15.000 plazas a traslado, lo que posiblemente puede empeorar el problema.

– Siguen insistiendo en que las citas de Atención Primaria ocurren, según sus datos, en 3 días de media (¿?????).

En lo único en lo que han cedido es en estudiar la “posible” permanencia de un número importante de los 12.000 contratos “falsos covid”, porque “son necesarios”.

En definitiva, la única alternativa que dejan a la población ante el deterioro actual es la resignación. La CAMB se declara contraria a la esta opción y llama a la población a que aumente la organización de Mareas Blancas o Plataformas de Defensa de la Sanidad Pública en cada pueblo y barrio de Andalucía, y redoble sus movilizaciones de protesta contra el deterioro y privatización de nuestra Sanidad Pública, decidida por el actual gobierno andaluz.

Por ello, llamamos a la ciudadanía a participar en la jornada de lucha a favor de la Sanidad Pública del 13 de mayo en toda Andalucía».

EN ALMERÍA:

PASACALLES POR LA SANIDAD PÚBLICA

Salida a las 10h desde Puerta Purchena

Paradas:

– Plaza del Educador.

– Calle Reyes Católicos.

– Puerta del Mercado Central.

– Mirador de la Rambla.