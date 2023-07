El Área Norte de Almería diseña un programa de Salud Mental intensivo frente a los trastornos de conducta alimentaria 

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, a través de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental, ha diseñado el programa intensivo especializado para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria Más que Números. Una iniciativa donde la motivación al cambio, la conciencia de enfermedad, y el apoyo a las familias, son los pilares fundamentales sobre los que se trabajan.

El modelo que se desarrolla esta basado en terapias con evidencia científica desarrolladas en Reino Unido –Modelo Maudsle– y de afrontamiento familiar desarrollado por este Hospital de referencia en Londres. El programa de tratamiento permite una terapia estructurada y seguimiento intensivo de loss pacientes y sus familias mediante sesiones semanales y quincenales, favoreciendo así su proceso de recuperación.

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería pone así de manifiesto su apuesta por acercar a la zona tratamientos especializados en salud mental infanto-juvenil , evitando así, en la mayoría de los casos , que las pacientes pierdan actividad escolar y que sus familias se tengan que desplazar hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas, centro de referencia en la provincia de Almería.

Los Trastornos Alimentarios se centran en una sobre valoración del peso y de la figura sobre otros aspectos de la vida, y acontecen más en un periodo de cambio como es la adolescencia, etapa del ciclo vital , especialmente sensible para el desarrollo de la autoestima y la personalidad y con un aumento significativo de la vulnerabilidad a situaciones estresantes . En este sentido, hay que destacar el aumento significativo de casos en los últimos años debido al efecto negativo para la salud mental de la pandemia , el confinamiento y el uso inadecuado de las redes sociales.

Al menos una veintena de adolescentes con trastorno alimentario son tratados en la UGC Salud Mental del Área Norte de Almería, en el Hospital la Inmaculada de Huércal-Overa. Julia (pseudónimo) es una ellas: “Llevaba tiempo en tratamiento privado en una Psicóloga y solo el hecho de pensar en subir de peso me hacía no comer. Yo no quería salir del trastorno, me sentía fuerte. Tampoco era para tanto, mi familia exageraba. Llegué a Huércal-Overa, y me ofrecieron tratamiento en la zona. Durante 2 años, he tenido sesiones quincenales”.

“Lo peor, escribir en una agenda lo que comía y el momento del peso. Para mi familia ha sido duro el camino. Ha habido sesiones en las que no veíamos la luz. Como me decían, el ‘monstruo’ del trastorno alimentario mandaba en mí. Ellos han estado ahí apoyándome, luchando conmigo, participando incluso en el grupo de familias”, ha señalado.

“Después de un tiempo, empecé a plantearme cosas, y los cambios vinieron poco a poco. Lo más importante, es el equipo que hemos formado entre mi familia, los profesionales y yo misma. Hoy me he graduado y voy a estudiar en Granada lo que quería. Me siento orgullosa de mí. Ya hago deporte y como libremente. Mi cuerpo no es lo más importante, me centro en cuidarme a mí misma.” ha concluido.