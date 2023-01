Preocupación del Gobierno tras la ruptura de la Junta del consenso entre administraciones, que amenaza los plazos para el soterramiento

José María Martín, subdelegado del Gobierno de España en Almería, ha manifestado la “preocupación” del Ejecutivo después de que la Junta de Andalucía comunicara, el pasado 9 de enero, a Adif y al Ayuntamiento de Almería, su voluntad de desligarse del convenio para la integración ferroviaria en Almería, una actuación que se había comprometido a cofinanciar junto al Ministerio de Transportes, a través de Adif, y el Ayuntamiento de Almería, compartiendo los riesgos financieros.

Así, ahora, la Junta sólo está dispuesta a financiar la estación de autobuses y el aparcamiento, sin participar en el resto del plan de actuaciones, es decir, en la obra necesaria para soterrar las vías (las losas, las placas -lo que cubre las vías soterradas- y las intervenciones de reposición urbana). Un planteamiento que el Ministerio no puede aceptar porque atenta contra los principios de gobernanza, compromiso, solidaridad y lealtad entre instituciones.

El convenio inicialmente acordado contempla que las tres administraciones cofinancian el proyecto en su conjunto, que incluye el soterramiento, la nueva estación intermodal y el aparcamiento.

La integración del ferrocarril en la ciudad de Almería se ha incluido entre los proyectos a financiar con cargo a los fondos de recuperación NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que implica que las actuaciones deben estar finalizadas antes de 2026. En este caso, los fondos europeos financian las actuaciones estrictamente ferroviarias (plataforma, vías, catenarias…) y el 100% de las losas y las placas, beneficiando a los tres integrantes del convenio.

Esta vía de financiación implica un riesgo puesto que, si no se cumplen los hitos de ejecución acordados con la Comisión Europea, se pueden perder los fondos NextGenerationEU. En ese caso, el convenio fija que Adif-AV asumiría el 50% de los muros y las losas (las actuaciones para cubrir las vías) y el Ayuntamiento y Junta de Andalucía el 50% restante, la mitad cada uno.

En su nueva propuesta, la Junta se desliga de ese compromiso, eludiendo asumir responsabilidades en la ejecución del proyecto, y plantea financiar la estación de autobús y el aparcamiento subterráneo en solitario, con cargo a los fondos Feder, quedándose con la propiedad del aparcamiento y obligando a Adif a pagarle un canon por su uso. También se quedarían con la propiedad de la estación de autobuses.

Con la nueva propuesta de la Junta, de no recibirse los fondos del PRTR, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) europeo, Adif debería asumir el 75% del coste de las losas y las placas, un porcentaje muy alejado del 30% de aportación establecido por el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, y el Ayuntamiento el 25%.

El aparcamiento subterráneo forma parte del negocio global de Adif/Adif-AV y está dimensionado para su uso mayoritario por el viajero ferroviario. Además, el acceso al parking y a los locales rent a car se ubican en el edificio de la estación ferroviaria. Además, hasta la fecha, la Junta de Andalucía no había aportado en su programa de necesidades ningún requerimiento de número de plazas de aparcamiento específicas para el usuario de autobús, ni mostrado interés por dicho aparcamiento en las reuniones técnicas mantenidas.

El actual modelo de financiación de las operaciones de integración persigue un objetivo común para las administraciones que intervienen y, sin embargo, la Junta de Andalucía propone un sistema inédito que le evitará participar en la integración propiamente dicha, que incluye muros y losas, así como en las obras de reposición urbana.

En breves fechas, el subdelegado se reunirá con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, para conocer las implicaciones que la decisión de la Junta tendrá sobre los plazos del soterramiento.

No obstante, aunque la Junta no cambie de actitud y no firme el convenio en los términos negociados hasta el 22 de diciembre de 2022, el proyecto se hará, pero sin la coordinación con la Administración autonómica, que es la garante de la movilidad territorial.