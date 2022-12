La AECC de Almería recoge más de 1.600 firmas para que el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar sea declarado libre de humo

La iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, que nació el pasado mes de mayo junto a la icónica Iglesia de Las Salinas, arropada por vecinos, empresarios y ecologistas, ya ha sumado más de 1.600 firmas de personas, así como 11 cartas de apoyo de entidades, que también quieren que el parque natural Cabo de Gata-Níjar sea declarado Espacio Sin Humo.

Magdalena Cantero, presidenta de la AECC en Almería, ha afirmado que “estamos muy satisfechos por el apoyo y concienciación de los almerienses. El parque natural recibe anualmente cerca de un millón de personas que vienen buscando una serie de valores naturales y medioambientales, y a los que queremos transmitir la necesidad de que no se fume en el parque natural. Primero por salud, puesto que 8,5 millones de personas en el mundo murieron como consecuencia del tabaco en 2021, y, segundo, por la protección del medio ambiente, pues una colilla contamina 10 litros de agua del mar y tarda 25 años en biodegradarse. Además, cuando se apaga una colilla, 24 horas después sigue emanando un 14% de sustancias tóxicas”.

Desde el inicio de la campaña, la Asociación ha ido sumando adhesiones en toda la provincia, tanto en los documentos que han repartido en diferentes establecimientos colaboradores, en la recogida de firmas realizadas por voluntarios, en la sede de la asociación y también en su web, AECC, hasta superar los 1.600 apoyos, y la cifra sigue subiendo.

Esta iniciativa tiene su origen en los riesgos del hábito de fumar, pues el tabaco es el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado. En Almería, en el año 2021, se diagnosticaron 388 nuevos casos de cáncer de pulmón y fallecieron por esta enfermedad 261 personas.

Pero la Asociación Española Contra el Cáncer quiere dar un paso más en su objetivo de respirar aire limpio, y, por eso, “en una iniciativa conjunta de los presidentes en las ocho provincias de la AECC en Andalucía hemos solicitado una reunión al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en la que queremos proponerle que declare todos los entornos naturales protegidos de nuestra Comunidad como Espacios Sin Humo”.

Magdalena Cantero recuerda que “el tabaco no sólo perjudica al fumador, sino que afecta también a la salud de las personas que se encuentran a su alrededor”. Además, como explica la presidenta provincial, “el humo del tabaco y las colillas contaminan el aire y el agua de los entornos protegidos marinos y fluviales, y su prohibición evitará uno de los principales riesgos de incendios”.

En la presentación de la campaña a favor de Cabo de Gata libre de humo estuvieron arropando a la AECC, la Asociación de Empresarios Asemparna, el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM). Ahora ya son más de 1.600 firmas para una causa que beneficia a la salud de todos.

El tabaco mata y su humo, también

Los datos corroboran la petición de la AECC. El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas. De ahí que desde la Asociación Española Contra el Cáncer se trabaja sin descanso para ampliar los espacios sin humo, y a esta petición concreta para el parque natural, suman los convenios con diferentes entidades públicas y privadas para que habiliten espacios sin humo en su entorno.