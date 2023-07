La Junta incluye a Macael y deja fuera a Cantoria de su programa estival de transporte al litoral «por cuestiones políticas» 

El Programa Estival de Transporte al Litoral, organizado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha excluido al municipio de Cantoria, y con ello a sus vecinos, de la posibilidad de acudir a la playa de San Juan de los Terreros los fines de semana de julio y agosto en transporte público al no haber previsto realizar una parada en esta localidad.

La Junta había organizado una ruta con punto de partida en Olula del Río y paradas en Fines, Albox, Arboleas, Zurgena, Venta Overa, Huércal Overa y Pulpí hasta llegar a San Juan de los Terreros, pero en el último momento se ha incluido a Macael y, sin embargo a Cantoria no. “No parece muy razonable que se prive a nuestro municipio de un transporte público a la playa durante el verano a pesar de la cercanía con la ruta que se ha diseñado para este fin, pero es aún más lamentable que incluyan a Macael en el último momento y, sin embargo, no tengan la misma deferencia con nuestra localidad”, explica la primera edil Puri Sánchez.

El equipo de gobierno entiende que esta falta de atención hacia los vecinos de Cantoria no obedece a razones de logística sino políticas. “Nos han argumentado que se había diseñado una ruta que se ajustara a una hora y media, sin embargo, hemos sabido que no ha importado añadir diez minutos más a la misma si es para atender a los vecinos de Macael y ello nos lleva a pensar que son las siglas políticas y no el servicio público lo que mueve a la Junta de Andalucía a la hora de llevar a cabo sus políticas”.

A pesar de esta falta de sensibilidad, desde el Ayuntamiento de Cantoria se va a presentar un escrito a la Consejería de Transporte para solicitar ese servicio de autobús para el municipio. “Este verano ya hay que darlo por perdido, según nos han trasladado desde la administración regional, pero no por ello vamos a renunciar a reclamar los mismos servicios o derechos que puedan tener otros vecinos de la Comarca del Almanzora, porque no vamos a tolerar decisiones arbitrarias de ninguna administración en la que los criterios políticos hagan variar las decisiones o dictámenes técnicos en perjuicio de los vecinos de este municipio”.

A falta de playa, Cantoria ya ha abierto su piscina municipal, con una zona de aguas y solárium atendida por socorristas, que está dotada de zonas de sombra dentro de un complejo deportivo municipal que cuenta con pabellón cubierto, campo de fútbol, pistas polideportivas, para hacer lo más llevadero posible un verano de altas temperaturas.