Informe de las Salinas de Cabo de Gata

1. Introducción

Como consecuencia de las lluvias torrenciales de mayo pasado, se produjeron desprendimientos que afectaron al canal que lleva el agua a las Salinas de Cabo de Gata, que ya tiene más de 100 años, en una longitud de unos 400 metros, quedando éste taponado y posiblemente parcialmente destruido.

El efecto más inmediato fue el corte de agua de mar a las salinas, efecto que se vio camuflado, precisamente por la gran cantidad de agua caída, que llenó los estanques de las salinas, a niveles superiores a los habituales.

La causa, han sido una serie de sucesos, difícilmente previsibles, favorecidos por la falta de mantenimiento de las instalaciones, pero con efectos peligrosos para la conservación del ecosistema salinero. Si bien hubo retrasos en darse cuenta de lo sucedido y en evaluar el alcance de la magnitud del problema, se puede decir, que según se informó en la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar de 5 de julio, existía una buena predisposición, tanto de la empresa como de la Junta para solucionar el problema lo antes posible y, se informó de las medidas que se estaban tomando y de la magnitud del problema, que afectaba a una conducción subterránea, que requería la actuación de empresas especializadas con las que ya se había entrado en contacto.

Cabe confiar en que pronto veamos restaurado el sistema salinero, aunque de todas maneras es prioritario de que se tomen medidas complementarias para asegurar que este tipo de situaciones no se sigan produciendo, es la segunda vez que pasa algo que pone en peligro el ecosistema, y permita prever situaciones como esta o similares.

2.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPIEDAD

Aunque el deslinde la Zona Marítimo Terrestre (Dominio público) sea provisional, toda la superficie que ocupan las salinas, serían dominio público, es decir de toda la ciudadanía, aunque según la vigente Ley de Costas, la empresa puede solicitar una concesión de 75 años para seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, mantener el proceso salinero.

3.- LA IMPORTANCIA DEL PROCESO SALINERO

Las salinas mediterráneas constituyen humedales de gran interés ecológico y para la conservación de especies porque están inundados continuamente, a diferencia de las lagunas endorreicas; son fuentes de alimento y lugares de descanso para las aves en migración y presentan espacios para la nidificación. De hecho, la desecación de muchas de las lagunas naturales para su uso agrícola o residencial e incluso la desaparición de muchas pequeñas salinas por falta de rentabilidad, ha potenciado el interés de aquellas salinas que aún se mantienen en funcionamiento. Por tanto, estamos tratando espacios de muy alto interés para la conservación de las aves acuáticas, aunque no es desdeñable su interés para la fauna invertebrada o la flora.

El proceso salinero es fundamental para la conservación de los ecosistemas actuales, no es suficiente con que haya agua, ésta tiene que circular para mantener los distintos niveles de salinidad de los estanques, de los que depende la disponibilidad de alimento para las aves. Una de las principales razones por las que hay una gran variedad de especies, es porque hay comida, de alterarse la salinidad de los estanques, toda la cadena trófica se vería afectada, y seguramente las especies que vemos en la actualidad desaparecerían. Esto ocurriría, si se llenasen los estanques de agua y ésta no circulase, con el calor se evaporaría y aumentaría la salinidad hasta el punto de hacer imposible la vida en las mismas. Esto fue lo que pudo suceder hace unos años en los que la empresa abandonó el proceso salinero ante la falta de salida de la producción, lo que hizo saltar todas las alarmas, afortunadamente en ese momento se pudo dar salida a la sal acumulada (hubo una ola de frío en Europa, Filomena, y se necesitaba sal para descongelar las carreteras) y se restauró el proceso salinero. Pero en la actualidad vemos como la sal producida se acumula, eso tiene un límite, por lo que habría que plantear la posibilidad de que el agua circule, aunque no se extraiga sal. Existe un proyecto de aliviadero que, de llevarse a cabo lo permitiría.

A lo anterior hay que añadir, que estos espacios húmedos son muy importantes para los procesos migratorios ya que, durante el paso, que se produce sobre todo en los meses de julio y agosto, la mayor parte de las lagunas naturales de Andalucía están secas, mientras que las salinas de Cabo de Gata, en condiciones normales, estarían llenas de agua. Esa es una de las razones por la que la mayor afluencia de aves se observa durante estos meses

4.- LA EMPRESA

La Unión Salinera pertenece al grupo francés Salins, propietario de casi todas las salinas del Mediterráneo, por lo que las salinas de Cabo de Gata son consideradas solo una pequeña parte de su producción. Desde hace tiempo, las obras de mantenimiento de las instalaciones (edificaciones incluidas) brilla por su ausencia. La rotura y aterramiento de los canales de introducción del agua de mar y los de emisión de las salmueras son producto de esa ausencia de mantenimiento.

En comparación con otras salinas, es una instalación pequeña, con poca producción, unas 30.000 Tn anuales, y se podría decir que “abandonadas a su suerte”. En sus tiempos llegó a tener más de 100 personas empleadas y en la actualidad solamente quedan tres.

El producto estrella de estas salinas, en la actualidad, es la flor de sal de Cabo de Gata que se vende como producto gourmet y se publicita en las páginas de la empresa.

Pero para producir esta sal, apenas se utiliza el 10% de las salinas, dedicándo el resto a la producción tradicional. Producción, que como decíamos al principio, apenas tiene salida y que se acumula a la entrada de la explotación.

Al menos, ya se ha producido una vez el abandono de la actividad. La tormenta Filomena congeló Europa y eso hizo necesaria la sal para su uso en las vías de circulación. En aquella época era habitual ver pasar grandes camiones cargados de sal por la carretera de las salinas. Pero la tormenta pasó, la demanda de sal disminuyó, y las cosechas de sal se acumulan.

La empresa parece ser consciente de este problema, y el año pasado presentó el proyecto para llevar a cabo un aliviadero, existía uno, pero se destruyó, con la finalidad de eliminar las salmueras, y lo más interesante, para que en caso de que el proceso salinero se abandonase, se pudiese mantener la circulación del agua en los estanques, y por lo tanto los ecosistemas actuales.

Unión Salinera: Proyecto de emisario submarino evacuación de salmueras

PROPUESTAS

1.- Evidentemente lo urgente e inmediato es reparar el canal de entrada de agua marina, de manera que se recupere el proceso salinero lo antes posible.

2.- De hacerse esto con la urgencia necesaria, no haría falta otro tipo de medidas, pero de no ser así, hay una discusión sobre la conveniencia de tomar provisionalmente medidas para recuperar la lámina de agua, tomando las precauciones necesarias para que no se salinicen los estanques y garantizando la circulación del agua entre estos.

Meter agua salobre de pozo en los charcones es un parche que solo puede servir para evitar la alarma social. Lo sustantivo a nivel ecológico de la salina es la precipitación fraccionada desde la primera charca hasta los cristalizadores de diferentes sales que determinan su microfauna en agua y fango y, como consecuencia, la presencia de las aves que la explotan a lo largo del ciclo anual. El tema es muy complejo y de hacerse mal puede suponer un peligro para los ecosistemas y/o que tarden más tiempo en recuperarse. Ante esta posibilidad, consideramos que debe ser el personal técnico quién resuelva el problema, y en su caso, encuentre la solución más adecuada.

3.Al tratarse de una empresa privada, sería necesario la firma de un convenio entre esta y la Junta de Andalucía, de manera que se garantizase la conservación del proceso salinero, dejando claro cuál es la responsabilidad de cada una de las partes y que permita, en caso de ser necesario, la intervención pública para el mantenimiento de los ecosistemas.

4.Es necesario prever el abandono de la actividad salinera, al menos durante algunos periodos, por lo que garantizar la circulación del agua dentro de las salinas, en ese caso, es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas. Esto exige la entrada de agua de mar, como se viene haciendo en la actualidad, y su extracción para evitar que su evaporación en los estanques, los salinice y, acabe con los ecosistemas actuales. La solución propuesta por la empresa de construir un aliviadero para evacuar las salmueras, y en su caso, también el agua cuando no se vaya a extraer sal, puede ser adecuada, porque asegura la circulación, manteniendo la diversidad de hábitats, tan característicos de las salinas.

5.Sería conveniente crear una comisión de personas expertas que evalúen la situación de las salinas, estudien las alternativas de sostenibilidad con nuevas tecnologías, y la posibilidad de realizar un life sobre el espacio. De hecho, en 2014, SEO/Birdlife presentó un proyecto de modificación de los circuitos de las salinas, redactado por un estudio de ingeniería que contempla, tanto el mantenimiento de la salina con objetivo de conservación de la biodiversidad como su combinación con la explotación de la sal. Todo ello utilizando energía solar con el objetivo de reducir costes de producción y mantenimiento. Este proyecto no fue tenido en consideración ni por la empresa ni por la administración ambiental.

6.Se debería de intentar adecuar los ciclos salineros a los ciclos naturales, para evitar disfunciones como las que se producen en la actualidad, como la mortalidad en las colonias de larolimícolas; cuestión no del todo imposible ya que durante muchos años la buena gestión ha posibilitado esta adecuación.