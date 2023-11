El PSOE teme que la ordenanza de mercadillos «quede en papel mojado» por incapacidad de la alcaldesa para hacerla cumplir

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha expresado su temor a que la Ordenanza Reguladora del Ejercicio del Comercio Ambulante, aprobada en el pleno celebrado el pasado 9 de octubre, «quede en papel mojado, por la incapacidad del equipo de gobierno del Partido Popular, con la alcaldesa al frente, de aplicarla de forma correcta, dado que su puesta en marcha obliga a reforzar la limpieza y la vigilancia en los mercadillos que se celebran en la ciudad, entre otras cuestiones».

Para Lidia Compadre, “el hecho de que pasado casi un mes aún no se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, como sí ha ocurrido con otros asuntos aprobados ese mismo día en el pleno, como la modificación de las ordenanzas fiscales, que ya se están aplicando, o la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, impide que esta norma, que debería acabar con el uso de bolsas de plástico en los mercadillos, pueda comenzar a ejecutarse».



«Ya preguntamos a la alcaldesa en el pasado pleno si estaba segura de que iba a poder ejecutar la ordenanza, porque, para empezar, no hay personal suficiente para cubrir de forma adecuada los mercadillos», ha señalado. En este sentido, ha recordado que «el sindicato de policía UPLBA denunció recientemente que solo había un policía para atender todas las llamadas del 092 durante un sábado».

«Nos consta que la Policía Local hace muy bien su trabajo, pero creemos que no disponen de medios humanos ni materiales para hacerlo», ha apuntado. Según la concejala socialista, «los agentes carecen de coches suficientes y cuando hay dos mercadillos simultáneos el mismo día no hay personal para que estén cubiertos ambos mercadillos durante la jornada de trabajo».



En su opinión, a todo ello se suma el hecho de que tampoco hay medios personales, materiales e informáticos para realizar la tramitación administrativa de la labor inspectora que los agentes llevan a cabo «porque ellos inspeccionan pero hace falta que en el área correspondiente alguien redacte esos informes, sus correspondientes actas, se abran expedientes y se lleve a cabo su gestión».



Por todo ello, desde el PSOE se exige a la alcaldesa que adopte las medidas oportunas para que se publique cuanto antes la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objetivo de que pueda empezar a aplicarse ya y que podamos controlar, de una vez por todas, el uso de las bolsas de plástico, que tanto ensucian, así como otras medidas que van a contribuir a mejorar esta actividad de la que viven numerosas familias almerienses.