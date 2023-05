El PSOE  denuncia que el PP aún no le ha remitido copia del expediente disciplinario abierto al policía local condenado  por coacciones

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado que el PSOE en el Ayuntamiento lleva más de mes y medio esperando que el equipo de Gobierno del PP le remita copia del supuesto expediente disciplinario y de las actuaciones administrativas tramitadas en relación con el intendente de la Policía Local recientemente condenado a diez meses de prisión por un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia de género.

Adriana Valverde ha manifestado que “decimos supuesto expediente” porque “aún no nos lo han remitido desde el equipo de Gobierno”, a pesar de que se solicitó copia por escrito el pasado 14 de marzo, reiterándose esta petición por parte del Grupo Municipal Socialista el 24 de marzo.

“La única respuesta que recibimos tras este último escrito fue un emplazamiento a las dependencias del Área de Presidencia, Planificación y Función Pública el pasado 13 de abril donde tampoco se nos facilitó la documentación que requeríamos”, ha desvelado la portavoz socialista.

Por otra parte, también ha dado a conocer que “tampoco se nos ha informado del porqué de la retirada del arma reglamentaria al agente”. “Se nos responde que la entregó el 21 de diciembre pero no se nos da respuesta a la petición de copia del informe, donde conste el motivo y justificación, por el que le fue retirada el arma, ni se nos traslada copia del expediente tramitado al efecto”, ha precisado.

La portavoz del PSOE se ha preguntado “cómo es posible que la alcaldesa no haya dado a estas alturas ninguna explicación de por qué este alto mando de la Policía Local no fue apartado inmediatamente de sus funciones tras conocerse que estaba inmerso en dos procesos judiciales, uno por coacciones en el ámbito de la violencia de género y otro sobre una trama de prostitución, corrupción y abusos sexuales a menores”.

“La falta de valentía de la alcaldesa a la hora de pronunciarse sobre este asunto es impropia del cargo que ostenta y la falta de transparencia de su equipo de Gobierno roza ya los límites de lo permisible, y veremos de si lo legal, para un ayuntamiento que va marcha atrás en lo que a calidad democrática y transparencia se refiere”, ha lamentado Valverde.

La portavoz socialista ha criticado que “lo único que hemos escuchado decir a la alcaldesa y jefa de la Policía Local de Almería sobre este asunto es que no sabía nada”, al tiempo que ha asegurado que “tan grave es que no tuviera conocimiento de los hechos como que sí lo tuviera y no haya hecho nada hasta que el asunto saltó a los medios de comunicación”.

Adriana Valverde ha reprochado al equipo de Gobierno del PP que tampoco haya dicho nada de por qué “a este mando de la policía local se le incluyó en febrero de este año como miembro del tribunal de oposiciones para Policía Local habiendo sido juzgado en el mes de enero”, ni de por qué “se le ha permitido dar clases en una academia de oposiciones siendo miembro de tribunales de promoción interna de policías locales y sin que conste, porque no es posible, otorgamiento de autorización plenaria de compatibilidad”.

Finalmente, Adriana Valverde ha garantizado que “no vamos a dejar este asunto hasta que no consigamos toda la información que, como grupo de la oposición, nos debe proporcionar el equipo de Gobierno y aclaremos por qué a este agente no se le apartó antes de sus funciones ante los procesos judiciales tan graves con los que estaba relacionado”.