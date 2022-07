El incumplimiento de la sentencia sobre el Algarrobico costará al alcalde de Carboneras una multa de 250 euros semanales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido al alcalde del municipio de Carboneras, José Luis Amérigo, con imponerle una multa coercitiva de 250 euros a la semana, hasta que dé «perfecto cumplimiento» a la sentencia que le obliga a calificar como no urbanizables los suelos de El Algarrobico y El Canillar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La providencia, de 8 de julio, requiere al edil socialista ya que la sala considera que no ha sido cumplida la resolución de mayo en la que reclamó certificación municipal en la que se hiciera constar si ambos sectores urbanísticos figuran o no en el PGOU como suelo no urbanizable, y si se ha procedido o no a la anulación y al archivo definitivo de ambos sectores.

El alto tribunal da trámite de alegaciones al alcalde carbonero para que, en el plazo de diez días, pueda manifestar lo que tenga conveniente sobre la posibilidad de que le sea impuesta multa coercitiva de 250 euros cada semana hasta dar perfecto cumplimiento a la citada resolución.