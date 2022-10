El concejal de Turismo de Roquetas de Mar denuncia ante la Policía Nacional falsificaciones de su firma y la oposición pide explicaciones en Pleno

La oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, representada por los grupos municipales de PSOE, IU, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Pepe Montoya, forzará la convocatoria de un Pleno extraordinario para analizar las graves irregularidades denunciadas ante la Policía Nacional por el tercer teniente de alcalde y concejal de Turismo y Playas, Francisco Barrionuevo. Una petición de convocatoria de Pleno que será de obligado cumplimiento, dado que la suma de sus votos es suficiente para forzar al alcalde a hacerlo, y que incluirá en el orden del día la comparecencia de Barrionuevo para que informe públicamente de las irregularidades que ha denunciado.

En concreto, y de acuerdo con informaciones recogidas en medios de comunicación, Barrionuevo ha denunciado la falsificación de documentos con su firma, que otorgan prestaciones económicas a dos trabajadores municipales. El tercer teniente de alcalde también habría mencionado en su denuncia que al inicio de la legislatura tuvo conocimiento de un caso parecido sobre falsificación de documentos por parte de trabajadores municipales para recibir el pago de horas extraordinarias.

“Son hechos muy graves los que pone de manifiesto la tercera autoridad del Ayuntamiento, y que también parece conocer el segundo teniente de alcalde, José Juan Rodríguez, por lo que independientemente del recorrido policial y judicial que tenga su denuncia, los ciudadanos a los que representamos tienen derecho a recibir información clara sobre lo denunciado, y explicaciones pertinentes sobre estas irregularidades”, han asegurado los representantes de toda la oposición del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. En este sentido, las sospechas de Barrionuevo sobre maniobras y constantes intentos de desprestigiar su imagen, también revelan para la oposición “las guerras internas y el caos que reina en el equipo de Gobierno, donde parecen estar todos más preocupados en cortar las aspiraciones sucesorias de sus propios compañeros, que en gestionar la ciudad y sus problemas”.

Para los representantes de PSOE, IU, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito Pepe Montoya, “llueve sobre mojado” en el equipo de Gobierno de Roquetas de Mar, donde “las sospechas de irregularidades son habituales y no se explican solo con el victimismo en el que se esconde el alcalde cada vez que se señalan”. “Como los peores estudiantes, Amat siempre sale con el argumento de que le tienen manía cada vez que se denuncia alguna irregularidad en su gestión, pero lo cierto es que ‘suspende’ constantemente cuando no dejan de salir casos sospechosos”, han criticado.

También han recordado la reciente dimisión del que también fuera tercer teniente de alcalde, Francisco Gutiérrez, sobre el que “aún estamos esperando explicaciones claras sobre lo ocurrido con algunos hechos, como la tramitación administrativa de la obra del Edificio Municipal de El Puerto, que el dimitido concejal del PP se habría negado a apoyar en Junta de Gobierno y que desencadenó su expulsión de la misma y la retirada de la Tenencia de Alcaldía”.

Para la oposición, “o Amat no se entera, o sí se entera y no hace nada, cualquiera de las dos posibilidades son gravísimas”. En el caso de Barrionuevo “sabemos que su teniente de alcalde ha advertido por escrito al alcalde reiteradamente sobre varias irregularidades, por lo que entendemos que el paso dado de ir directamente a la Policía a denunciar ha sido el último recurso a la vista de que aparentemente Amat se limita a mirar para otro lado”. Unos hechos que “también requieren una explicación pública de Amat sobre su papel en todo esto”, concluyen.