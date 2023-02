Desaparecen decenas de nidos de golondrinas de la iglesia de Regiones

El Partido Animalista PACMA ha alertado a través de un comunicado de prensa y sus redes sociales de la desaparición de varias decenas de nidos de golondrinas de los altos del campanario de la Iglesia del barrio de Regiones, en Almería.

En una imagen comparativa del año 2020, se aprecia cómo los animales copaban las cornisas que actualmente están recién reformadas y en las que no queda ni rastro de ellos. En 2022 aún estaban.

Las golondrinas son una especie protegida en España. Anidan en colonias, por lo que suelen juntar una gran cantidad de nidos cuando encuentran nichos adecuados, como los que se hallan en el campanario de la Iglesia.

La destrucción o retirada de estos nidos está penada según el Real Decreto 139/2011, y por su parte, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad también prohíbe expresamente eliminar o quitar los nidos de las aves protegidas; el texto es, además, muy concreto: “queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos”. En el caso de estos animales, las cuantías a pagar pueden alcanzar los 200.000€.

Se desconocen qué procedimiento y en qué momento exacto los responsables del edificio eliminaron las nidificaciones y si disponían de algún tipo de permiso especial para hacerlo. Por ello, el Partido Animalista asegura que indagará sobre la cuestión con el fin de presentar la correspondiente denuncia y abrir una investigación.

“La estética de una fachada no es razón para eliminar lo que ha sido, durante años, un punto de cría de un animal protegido”, explica el coordinador de PACMA en Almería, Eduardo Milla. “Nuestra labor es, además de concienciar sobre la importancia del respecto al medio natural, perseguir este tipo de acciones que perjudican a la naturaleza y a la propia sociedad; todos los animales tienen una función en el ecosistema que no podemos alterar, nos tenemos que adaptar a ellos, y no estamos en posición de permitirnos dañar aún más nuestra biodiversidad”, concluye.