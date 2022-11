Cuelan 1.700 euros en productos a una anciana y después le niegan su derecho a cancelar el contrato

FACUA Almería ha conseguido que la empresa Salud y Vida Natural (SVN) anule el crédito de 1.710 euros suscrito con una anciana después de que dos comerciales de la compañía acudiesen a su casa y la presionasen para que comprase un robot de limpieza y una máquina de masajes para las piernas.

Carmen S.R. se encontraba en su domicilio la mañana del 12 de julio de 2021 cuando recibió la visita de dos comerciales de la compañía Salud y Vida Natural con la intención de venderle estos dos pequeños electrodomésticos.

Ante la insistencia de estas dos personas, la mujer se sintió presionada a dar su DNI y datos bancarios, además de firmar un documento que ni siquiera pudo leer, ya que sufre demencia senil y falta de visión. Por tanto, no fue consciente de que el contrato que firmó suponía no sólo la compra de ambos productos, sino también la contratación de un crédito para financiarlos.

No atendieron su derecho a desistimiento

Un día después, Carmen volvió a recibir la visita de los comerciales de la empresa, por lo que aprovechó para pedirles que se llevasen el robot de limpieza y la máquina de masajes que había adquirido, pues realmente no los necesitaba. Los representantes de Salud y Vida Natural no sólo no retiraron los productos ni le aceptaron un documento firmado donde expresaba su desistimiento, sino que además le informaron de que tendría que abonar el 50% de la cuantía total si cancelaba el contrato.

En este caso, se incumplió la obligación legal de aceptar la solicitud de desistimiento, tal y como queda recogido en el artículo 71 de Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: «El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento».

Además, el artículo 77 de esta norma recoge el derecho a desistir también de contratos firmados a distancia o fuera del establecimiento comercial financiados mediante un crédito: «Cuando se ejercite el derecho de desistimiento en los contratos celebrados entre un empresario y un consumidor y usuario, incluidos los contratos a distancia y los celebrados fuera del establecimiento mercantil del empresario, y el precio a abonar por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna para el consumidor y usuario».

Recibe una carta de la financiera

Unos días más tarde, concretamente el 30 de julio, la afectada recibió una carta de la financiera Pepper Money a través de la cuál tuvo conocimiento de que había firmado un crédito de 1.710 euros para pagar estos dos productos, por lo que tendría que abonar 30 cuotas de 57 euros cada una desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024.

Carmen, con la ayuda de su hijo, decidió comunicar lo ocurrido a su entidad bancaria para que no le cobrasen más cuotas de esta financiera. A partir de ahí, esta anciana recibió a diario llamadas de Pepper Money, lo que le ocasionó una situación bastante angustiosa teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad debido a su edad y estado de salud.

Según recoge el artículo 1.256 del Código Civil, «será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo». En este sentido, el artículo 1.269 de esta norma señala que «hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro celebrar un contrato que, sin ellas no hubiera hecho».

FACUA Almería presenta dos reclamaciones

La afectada, tras ver que no cesaba el atosigamiento telefónico, trasladó el problema a FACUA Almería, quien se hizo cargo del caso. El equipo jurídico de la asociación redactó dos reclamaciones que presentó tanto a Salud y Vida Natural como a la financiera Pepper Money.

En sendos escritos se pedía la nulidad del contrato basándose en un vicio del consentimiento prestado por la asociada, al no disponer en el momento de la firma de toda la información necesaria, y habiéndose aprovechado los comerciales de su estado de vulnerabilidad para, además, suscribirle un crédito con la financiera para pagar los productos.

También se exponía que no se atendió el derecho al desistimiento de la afectada pese a que comunicó que no quería los productos sólo un día después de haberlos comprado, vulnerándose de este modo la normativa que estipula un plazo mínimo de 14 días naturales para cancelar un contrato sin ninguna causa justificada ni penalización.

Asimismo, también se le exigía a la empresa a que acudiese al domicilio de Carmen para recoger el robot de limpieza y la máquina de masajes para las piernas, ya que los quiso devolver y no se los aceptaron.

Finalmente, Salud y Vida Natural ha atendido la reclamación presentada por FACUA Almería, haciéndole llegar a la afectada un documento de anulación del contrato que tenía suscrito con ellos. Además, tal y como se le había pedido, un representante de la empresa se ha pasado por el domicilio de la afectada para recoger los dos productos.