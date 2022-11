Cientos de notificaciones a ciudadanos del Ayuntamiento de Almería caducan sin sacar a reparto en Correos, denuncia el SIPCTE

Según denuncia el SIPCTE, 13000 notificaciones, ese es el número de notificaciones del Ayuntamiento de Almería, que llegaron hace más de una semana para su reparto, a las distintas unidades de reparto de Almería

El sindicato SIPCTE, denuncia que CORREOS no llevó a cabo el oportuno y necesario refuerzo de la plantilla y que por ese motivo se han caducado parte de esas notificaciones.

«Es que del todo imposible sacar todo el trabajo cuándo en el centro de trabajo llamado USE (unidad de servicios especiales) que es la unidad que se encarga de realizar el segundo intento de entrega en el turno de tarde de notificaciones o paquetería, ya que por ejemplo se ordena por parte de los jefes de Sector de Almería, que ciertos días no se saquen notificaciones a reparto, con el objetivo de no colapsar a la USE los lunes, que es cuando suele llegar más paquetería con lo que se quedan acumuladas dichas notificaciones», señala.

El sindicato SIPCTE ha conocido esta mañana que los repartidores de la unidad de reparto n 2 de Almería, han sacado hoy mismo entre su correspondencia más de 300 avisos de notificaciones del Ayuntamiento de Almería, para SIPCTE lo más grave es, que esos envíos no han tenido el correspondiente segundo intento de entrega en el domicilio del destinatario y es que al parecer esos envíos caducaron la semana pasada, ya que no había suficiente personal contratado.

En los avisos a los que ha tenido acceso el sindicato SIPCTE, Correos dice al destinatario del envío que “De acuerdo a las instrucciones del remitente, ponemos a su disposición este envío en la oficina” dando a entender al ciudadano, que es el Ayuntamiento de Almería quien ha autorizado, que no se le lleve dicha notificación a su domicilio, como por otra parte establece la Ley de procedimiento administrativo 39/2015

Para el Sindicato SIPCTE, lo sucedido es muy grave, ya que la empresa pública Correos, tiene la obligación de intentar dos veces la entrega de las notificaciones.

«De seguir con esta práctica fraudulenta, Correos podría dejar sin efecto cientos de notificaciones enviadas por el Ayuntamiento de Almería a los ciudadanos al no dar cumplimiento con lo que establece la Ley.

El sindicato SIPCTE recuerda a los usuarios del servicio postal, que hace años cuando se recibían en Correos las masivas del Ayuntamiento o de cualquier Administración pública, la empresa sí que llevaba a cabo la oportuna contratación de refuerzos de plantilla , hoy día sin embargo, se presiona al personal de ambos turnos para que saquen a la vez todo tipo de envíos aunque la prioridad siempre es la paquetería , dándose la circunstancia de que el personal de reparto, tenga que marcar ciertos envíos como falta de tiempo a la hora de su entrega.

El sindicato Independiente SIPCTE se pregunta qué dirá o hará hoy ante esta denuncia, el subdirector de Relaciones Laborales de Correos Amador Alonso, que ayer opinaba en televisión, sobre la huelga de los sindicatos minoritarios y sobre parte de las reivindicaciones de los sindicatos convocantes, en las que afirmó entre otras cuestiones “que no eran ciertas nuestras peticiones” de contratación y refuerzo de la plantilla.

El sindicato SIPCTE exige a Correos que se depuren inmediatamente todas las responsabilidades de todos aquellos que han dado lugar y participado en los hechos denunciados y que además se cubran y refuercen todas las plantillas de reparto de Almería y provincia.