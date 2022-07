Almería, la segunda provincia con más muertes en el tajo

Los sindicatos han recordado las cifras de la vergüenza en siniestralidad laboral que estamos padeciendo en la provincia, la segunda de Andalucía con más muertes en el trabajo, después de Málaga. Contamos con 12 fallecidos en Almería y 63 en Andalucía, por lo que el 16% de los fallecimientos andaluces en el trabajo se han producido en la provincia.



Ambas fuerzan reclaman hacer un control sobre las condiciones de seguridad de los centros de trabajo, así como la formación adecuada en prevención de riesgos a todos los y las trabajadoras en las empresas. Han recordado que en Almería solo se cuenta con 15 efectivos en la Inspección para hacer frente esta situación por lo que exigen un Plan de choque para luchar contra la Siniestralidad laboral que pasa irremendiablemente por incrementar los medios y recursos de la Inspección del Trabajo, dotándola de Inspectores y Subinspectores especializados en prevención.



Otra medida que se pide es la creación del Delegado sectorial o provincial de Prevención que se encargaría de ello en las empresas que no cuentan con Delegado de Prevención de riesgos laborales, bien por no estar sindicalizadas o por no ser exigible debido al número de trabajadores de las mismas.

Exigen igualmente la creación de un Juzgado especializado en Prevención de Riesgos laborales para que los casos no se dilaten en el tiempo y las ayudas a las víctimas lleguen con mayor celeridad. CCOO y UGT Almería exigimos a las Administraciones Públicas mayor implicación en erradicar esta situación así como la implicación de la clase empresarial reforzando la formación y no recortando en costes.