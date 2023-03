La Guardia Civil detiene en Almería a diez personas por estafar 72.000 euros a una empresa

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de la Operación TELL TEX ha detenido a diez personas, miembros de una organización criminal dedicada a realizar delitos de estafa tecnológica mediante el conocido método Man in the Middle, tras sustraer 72.000 euros a una empresa con sede en Ucrania dedicada al comercio textil.

Man in the Middle

Esta modalidad de estafa se materializa mediante ataques e infecciones de malware informáticos, el autor es capaz de interceptar las comunicaciones electrónicas entre una empresa y su proveedor, adquiriendo la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad, los mensajes electrónicos enviados entre ambas empresas.

Una vez consiguen la documentación que se trata en las comunicaciones electrónicas, mayoritariamente facturas, simulan ser el proveedor, modificando el número de cuenta bancaria de este, por otro de la organización criminal, para reclamar el importe.

Cuando el dinero es ingresado en la cuenta fraudulenta, el usuario de la misma realiza transferencias a otras cuentas, de titularidades distintas, por importes que varían entre 3.000 y 6.000 euros. Los titulares de las mismas se encargan de realizar reintegros en cajeros automáticos, extrayendo el dinero en efectivo para posteriormente entregarlo a la persona que los contrataban. Por encargarse de dicha actividad, comúnmente conocida como “mula financiera” las personas que facilitaban sus cuentas eran retribuidas con distintas comisiones.

Las mulas financieras son individuos que, a menudo, sin ser en ocasiones plenamente conscientes, fueron reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen de fondos obtenidos de forma ilícita. Realizar este tipo de actividad supone cooperar con organizaciones que en la mayoría de los casos realizan actividades de blanqueo de dinero, las cuales, pueden estar a su vez financiando otras formas de delincuencia organizada. En función del grado de participación su participación puede acarrearles graves consecuencias, desde penas de prisión hasta multas o dificultades a la hora de realizar actuaciones o participación en distintos negocios financieros.

Los miembros del grupo delictual, blanqueaban el dinero sustraído a las víctimas a través de la compra y venta de vehículos de segunda mano a terceros países afincados en el continente africano.

Como resultado de las diferentes fases de explotación de la Operación TELL TEX, personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería con la colaboración de unidades de la Comandancia de Madrid, detiene en Madrid a 10 integrantes del presunto grupo criminal.

La Guardia Civil insiste en que debe darse importancia a las medidas de seguridad informáticas de las empresas mediante el uso de antivirus, continuas actualizaciones de software de los equipos informáticos, protegiendo la red wifi con contraseñas seguras y verificando la procedencia de los correos electrónicos recibidos.

Por otro lado, se recomienda advertir al personal de las empresas, en especial a los pertenecientes al área que se encargan de la contabilidad, de las estafas que pueden producirse para que se mantengan en continua alerta y ante un cambio de cuenta bancaria donde se realiza habitualmente un pago, además de verificarlo con la otra empresa por otro medio distinto al que se notifica el cambio (si se recibe por correo electrónico, llamar por teléfono a la empresa, por ejemplo) a fin de verificar que no se trata de una estafa.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Almería.