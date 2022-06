El Ejido vigilará la quema incontrolada de residuos agrícolas en la Noche de San Juan

El Ejido ya tiene diseñado el dispositivo especial de seguridad y limpieza de cara a la celebración de la tradicional Noche de San Juan para evitar posibles riesgos ante la concentración de multitud de personas en torno a las hogueras a lo largo de toda la costa ejidense.

Un total de 30 agentes formarán parte del dispositivo especial de seguridad diseñado por la Jefatura de la Policía Local desde las 14 horas del día 23 hasta las 7 horas del día 24, con la participarán de las Patrullas de Playas, agentes en el ámbito rural, GOAP, patrullas de prevención 092 y Protección Civil.

Se centrarán en la vigilancia de las playas con vehículos todoterreno, la vigilancia de las zonas de ocio y el entorno rural para evitar quemas incontroladas de residuos agrícolas.

Se activará un operativo especial de limpieza viaria, de playas y recogida de contenedores, compuesto por operarios y maquinaria, con la finalidad de que las playas recuperen su mejor imagen. Se empleará una retroexcavadora mixta, 4 camiones dumper, 3 tractores, 1 barredora, 6 conductores, 2 peones especialistas y 8 peones de refuerzo que se sumarán a los 16 habituales de playas.

El Ayuntamiento solicita no utilizar maderas con objetos cortantes ni púas, no encender fuegos en zonas no habilitadas, no dejar el fuego sin supervisión, no utilizar combustibles ni líquidos inflamables y una vez haya terminado la fiesta, apagar las brasas y recoger la basura.

En esta misma línea, se recuerda a los vecinos y a los agricultores que las hogueras tienen un carácter lúdico y festivo y, bajo ninguna circunstancia, deben ser aprovechadas para la eliminación de restos en general y agrícolas en particular.